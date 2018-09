Facebook zet 'war room' op om verkiezingsmanipulatie in realtime tegen te gaan IB

20 september 2018

03u20

Bron: Belga 0 Internet De sociale netwerksite Facebook is bezig met het opzetten van een crisisruimte of 'war room' in zijn hoofdkwartier in San Francisco, om pogingen tot het manipuleren van de verkiezingen meteen tegen te gaan. Dat hebben de verantwoordelijken van de Amerikaanse groep gemeld.

"We bouwen een 'war room' in Menlo Park voor de verkiezingen in Brazilië en in de VS", aldus verantwoordelijke "verkiezingen en burgerengagement" Samidh Chakrabarti tijdens een conference call. Die was georganiseerd om een update te geven over de stappen die Facebook genomen heeft om manipulatie van de verkiezingen via berichten die gedeeld worden, te beperken.

'Fake news'

Facebook kreeg kritiek na de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 dat het geen stappen had ondernomen tegen 'fake news' (nepnieuws) dat verspreid werd om de verkiezingen te manipuleren. Volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten zaten de Russen achter een groot deel van die manipulatie, die vaak in het voordeel werkte van de toen Republikeinse kandidaat Donald Trump, en Facebook zelf ontdekte onlangs ook dergelijke activiteiten vanuit Iran.

Facebook houdt zich permanent bezig met het tegenhouden van campagnes met misleidende of bewust foutieve informatie en het schrappen van valse profielen en betwistbare inhoud, maar de "war room" zal toelaten om "in het ergste geval" in realtime beslissingen te nemen, zegt Chakrabarti nog. Hij verwijst bijvoorbeeld naar valse berichten bij de presidentsverkiezingen dat het mogelijk was je stem uit te brengen via sms.

Braziliaanse verkiezingen

De nieuwe dienst moet tegen de verkiezingen in Brazilië operationeel zijn. De eerste ronde vindt daar plaats op 7 oktober. De tussentijdse verkiezingen in de VS zijn voor een maand later, op 6 november.

Vorige week al schreef Facebook-CEO Mark Zuckerberg in een mededeling dat Facebook "beter voorbereid" is op fake news-aanvallen. Toch "hebben we te maken met gesofisticeerde tegenstanders die goed gesponsord worden. Ze zullen niet opgeven en zullen nieuwe manieren blijven zoeken."