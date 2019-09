Facebook zet libra door, ondanks kritiek mvdb

20 september 2019

19u04

Bron: ANP/BuzzT 0 Internet Facebook is nog steeds van plan om volgend jaar een virtuele munt in te voeren, ondanks alle kritiek op de plannen voor die libra.

“Het doel is nog steeds om de libra volgend jaar te lanceren. Tot die tijd moeten we adequaat ingaan op alle vragen en zorgen voor goede regels", zei David Marcus, die voor Facebook de munt moet opzetten, tegen de Zwitserse krant Neue Zürcher Zeitung.Facebook kondigde de plannen voor de eigen cryptomunt in juni aan.



Gebruikers kunnen daarmee aankopen doen in Messenger en WhatsApp. Het is de bedoeling dat de libra volgend jaar beschikbaar is. Sinds de presentatie is er veel kritiek. Meerdere landen hebben laten weten dat ze totaal niet op de virtuele munt zitten te wachten en dat ze die gevaarlijk vinden.



Marcus doet zijn best om die angst weg te nemen. "Het is onwaarschijnlijk dat mensen in Zwitserland, Duitsland of Frankrijk de libra zullen gebruiken om te betalen voor een espresso", zei hij. Ook denkt hij niet dat de libra het financiële stelsel zal ontregelen.

