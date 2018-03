Facebook zal voortaan ook foto's en video's 'fact-checken' kv

29 maart 2018

22u23

Bron: Reuters 3 Internet Facebook heeft vandaag meegedeeld dat het zal beginnen met het controleren van foto's en video's om de verspreiding van nepnieuws en valse informatie tegen te gaan. Facebook ligt al maanden onder vuur omdat het sociale netwerk een belangrijke rol speelt in de verspreiding van nepnieuws. Daaronder vallen ook gemanipuleerde foto's en video's.

Vandaag is Facebook in Frankrijk van start gegaan met de feitencheck van foto's en video's die via het sociale netwerk gedeeld worden. Het bedrijf doet dat in samenwerking met het Franse persagentschap AFP. In de toekomst zal het beleid worden uitgebreid naar andere landen en partners, vertelde Tessa Lyons, productmanager bij Facebook, tijdens een persbriefing.

Lyons verduidelijkte niet welke criteria Facebook en AFP zouden gebruiken om de foto's en video's te evalueren. Het project maakt deel uit van de "inspanningen om nepnieuws tijdens verkiezingen aan te pakken", lichtte de vrouw toe.

Aanpak op meerdere fronten

Facebook probeert de verspreiding van nepnieuws op verschillende manieren aan te pakken. Het bedrijf maakt onder andere gebruik van derden om de berichten te identificeren. Wanneer gebruikers dergelijke berichten delen, krijgen die vervolgens een minder prominente plek in de Facebook-nieuwsfeed.

In januari deelde Facebook-CEO Mark Zuckerberg nog mee dat Facebook de voorrang zou geven aan "betrouwbaar" nieuws door aan de hand van bevragingen bij gebruikers de meest kwalitatieve nieuwskanalen te identificeren.

Alex Stamos, hoofd beveiliging bij Facebook, zei vandaag dat het bedrijf niet alleen bezorgd is om de verspreiding van valse feiten, maar ook andere vormen van bedrog. Facebook wil onder andere de "neppublieken" terugdringen, die volgens hem "trucjes" gebruiken om de steun voor een bepaald bericht artificieel te vergroten. Daarnaast wil het netwerk ook de verspreiding van "nepverhalen" terugdringen, zoals titels en taal die "onenigheid in de hand werken".