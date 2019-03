Facebook wordt strenger voor pulpnieuws Niels Klaassen

05 maart 2019

13u47

Bron: AD.nl 0 Internet Na felle kritiek op het klakkeloos doorplaatsen van onzin, nepnieuws en propaganda trekken techbedrijven de teugels strakker aan, merken de makers van pulpnieuws.”De gouden tijden zijn voorbij.”

Facebook heeft wereldwijd inmiddels 30.000 medewerkers die continu bezig zijn berichten te verwijderen. En pulpnieuwsberichten van lage journalistieke kwaliteit, vaak afkomstig van onbekende aanbieders, worden zoveel mogelijk lager op de tijdlijn gezet. Daardoor krijgen gebruikers veel minder sensationele berichten en internethits voorgeschoteld.

De aanbieders van dit soort berichten merken de gevolgen: “Een paar jaar geleden liet Facebook alles door”, zegt internetondernemer Dennis van der Kooi (21), die tot voor kort vanaf het Waddeneiland Texel verschillende populaire pulpnieuwssites vulde. “Toen was het: veel mensen klikken erop, dus het zal wel goed zijn. Een gouden tijd.”

Door het gewijzigde beleid van Facebook bereiken artikelen als ‘Paardenbloemthee is honderd keer effectiever dan chemotherapie’ of ‘Vrouw bevalt in één keer van elf baby’s’ nu minder publiek.

Het gevolg: minder advertentie-inkomsten voor deze branche. Goedlopende ‘pulpsites’ met maandelijks een miljoen pageviews kunnen makkelijk 3000 à 5000 euro per maand opleveren. Veel ondernemers exploiteren meerdere van dit soort websites. Van der Kooi, die namens zijn collega’s zegt te spreken, denkt dat de schade zal meevallen. “We vinden de lezer ook zonder Facebook wel. Mensen willen dit soort berichten gewoon lezen.”

Uit recent onderzoek van de Universiteit Leiden blijkt dat zulk nieuws heel vaak wordt aangeklikt. De afgelopen jaren deelden, becommentarieerden of liketen dik vijf miljoen van de ruim tien miljoen Nederlandse Facebookgebruikers een of meerdere van dit soort berichten.

Het gevaar is dat zulke sensationele pulp het serieuze nieuws wegdrukt, ook nepberichten liften mee op de stroom, er is geen degelijke journalistieke selectie Alexander Pleijter

“Het gevaar is dat zulke sensationele pulp het serieuze nieuws wegdrukt”, zegt Alexander Pleijter, een van de onderzoekers, tevens universitair docent. “Ook nepberichten liften mee op de stroom, er is geen degelijke journalistieke selectie.”

De samenwerking tussen Facebook en onafhankelijke factcheckers verloopt overigens niet vlekkeloos. Vorige week nog werd bekend dat de Leidse Nieuwscheckers afhaken vanwege problemen over de juridische aansprakelijkheid bij claims over smaad en/of laster. Onafhankelijke controleurs kunnen de kosten van zo’n vaak claim amper dragen, maar Facebook weigert die verantwoordelijkheid te nemen.