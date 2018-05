Facebook wist 1,3 miljard valse accounts en hoop haat- en terreurberichten, Twitter maakt vervelende tweets minder zichtbaar Sociale media pakken misbruik en pestgedrag aan Steven Alen

De afgelopen maanden heeft Facebook bijna 1,3 miljard valse profielen verwijderd, het merendeel voor andere gebruikers ermee in contact kwamen. Ook Twitter pakt misbruik harder aan.

Facebook presenteert vandaag voor het eerst gedetailleerde cijfers over de maatregelen die het treft tegen de verspreiding van nepnieuws, haatzaaien en valse accounts. Alleen al in het laatste kwartaal werden 2,5 miljoen haatdragende en 1,8 miljoen terroristische bijdragen weggehaald. Het ging om 56 procent meer dergelijke boodschappen dan de 1,6 miljoen in het vierde kwartaal van 2017.

Het leeuwendeel van deze bijdragen werd pas gewist nadat andere gebruikers erover hadden gerapporteerd. Facebook laat immers nog weten dat het voor artificiële intelligentie lastiger is om haatdragende berichten te detecteren voor gebruikers ze onder ogen krijgen, iets wat gemakkelijker gaat bij bijvoorbeeld kinderpornografie, terroristische propaganda en spam.

"Technologie gaat het niet allemaal oplossen, maar we boeken vooruitgang", zegt Guy Rosen van Facebook aan de Financial Times. Hij leidt het team dat nagaat of de 2,2 miljard actieve Facebookers zich houden aan de gebruiksvoorwaarden en regels.

Twitter

Ook microblogsite Twitter laat vandaag weten dat het mensen gaat aanpakken die anderen lastigvallen. Het bedrijf kan accounts al schorsen of verwijderen wanneer iemand die rapporteert, en gebruikers kunnen vervelende Twitteraars ook gewoon negeren.

Topman Jack Dorsey laat weten dat Twitter 'problematische accounts' nu ook gaat opsporen door gedrag te detecteren zoals hoe vaak mensen tweeten over accounts die hen niet volgen, of of ze hun mailadres hebben bevestigd.

Tweets van dergelijke accounts belanden dan lager in bijvoorbeeld zoekresultaten of antwoorden op tweets, zelfs wanneer de tweets zelf geen regels overtreden. "We willen de last wegnemen van de mensen die het misbruik of vervelend gedrag moeten ondergaan", zegt Dorsey. Hij voegt nog toe dat eerdere pogingen om misbruik aan te pakken "voelde als mep de mol", en dat tweets niet volledig zullen verwijderd worden op basis van gedragssignalen.

Uit tests blijkt volgens Twitter alleszins dat de nieuwe aanpak leidt tot vier procent minder meldingen van misbruik op basis van zoekresultaten, en acht procent minder meldingen van misbruik op basis van antwoorden op tweets. Het meeste misbruik komt van een klein aantal accounts die een te grote impact hebben, zegt Del Harvey, Twitters vicevoorzitter voor vertrouwen en veiligheid. Dorsey geeft nog mee dat Twitters 336 miljoen maandelijkse actieve bezoekers de komende maanden nog meer veranderingen mogen verwachten.

"Facebook blijft vaag over privacy"

Ondertussen vinden leden van het Britse parlement dat Facebook te vaag blijft in zijn antwoorden op 39 vragen die ze stuurden over de omgang met persoonlijke gegevens en nepnieuws. De schriftelijke reactie daarop schiet volgens de volksvertegenwoordigers nog ernstig tekort.

Het ging om vragen die technologisch topman Mike Schroepfer onbeantwoord liet toen hij voor een parlementscommissie verscheen. Het ging daarbij onder meer om de controverse rond het campagnebedrijf Cambridge Analytica, dat toegang kreeg tot gegevens van 87 miljoen Facebookgebruikers. Die werden onder andere gebruikt bij de verkiezingscampagne van Donald Trump in 2016.

De commissie vindt het spijtig dat Facebook om de hete brei blijft heen draaien. "We zijn teleurgesteld dat een bedrijf met de middelen als die van Facebook er niet voor kiest voldoende informatie en transparantie te verschaffen'', aldus voorzitter Damian Collins. Hij kondigde aan de vragen opnieuw op te sturen, in de verwachting alsnog een bevredigend antwoord te krijgen.