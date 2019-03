Facebook wil verspreiding van valse informatie over vaccins aanpakken ANP/Chris Klomp

07 maart 2019

23u18

Bron: AD.nl 0 Internet Facebook wil de verspreiding van onjuiste informatie over vaccinaties tegengaan. Het bedrijf neemt maatregelen om te voorkomen dat gebruikers worden blootgesteld aan misleidende en verzonnen berichten.

Facebook stelt dat gezaghebbende organisaties, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), nepberichten over vaccinaties hebben geïdentificeerd. “Als zulke onware berichten op Facebook verschijnen, zullen we actie ondernemen”, belooft het bedrijf in een schriftelijke verklaring.



Advertenties

Facebook zegt dat advertenties met onjuiste informatie over vaccins niet meer worden geaccepteerd. Ook worden gebruikers niet zomaar meer doorverwezen naar groepen en pagina’s die gebruikers misleiden. “We kijken nog naar methoden om educatieve informatie over vaccins weer te geven als gebruikers desinformatie tegenkomen over dit onderwerp”, zegt Facebook.

Eerder besloot YouTube ook al om maatregelen te nemen tegen onjuiste informatie over vaccinaties. YouTube vertoont geen advertenties meer bij antivaccinatievideo’s. Dat betekent dat de makers er geen geld meer mee verdienen. Het Amerikaanse bedrijf heeft deze keus gemaakt nadat er klachten over de video’s waren binnengekomen.