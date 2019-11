Facebook wil niet dat factcheckers beweringen van politici controleren HR

26 november 2019

12u09

Bron: ANP 3 iHLN De Nederlandse nieuwssite NU.nl zal niet langer voor Facebook controleren of berichten op het platform wel kloppen. NU.nl laat weten dat het zich beperkt voelt, omdat Facebook niet wil dat beweringen van politici worden gecheckt.

Facebook en NU.nl waren in 2017 begonnen met het zogenoemde factchecken, aanvankelijk in samenwerking met studenten journalistiek van de Universiteit Leiden. Afgekeurde berichten werden niet verwijderd, maar kwamen wel lager op de tijdlijn van Facebookgebruikers te staan, met een waarschuwing erbij. Dat moest verspreiding van nepnieuws tegengaan. De studenten waren eerder al afgehaakt. Door het vertrek van NU.nl zit Facebook nu zonder partner in Nederland.

Facebook werkt nog samen met 55 partijen, die berichten in 45 talen controleren. “En we zijn van plan het programma in Europa - en hopelijk ook in Nederland - te blijven uitbouwen”, aldus een woordvoerster van het platform.

