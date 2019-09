Facebook wil gebruikers stijlvoller helpen kleden met artificiële intelligentie PVZ

22 september 2019

12u50

Bron: Metro 1 Internet Je modieus kleden volgens de steeds veranderende modetrends, het is niet eenvoudig. Daarom wil Facebook haar gebruikers binnenkort zelf modetips geven met behulp van artificiële intelligentie. Met hun nieuwe Fashion++ zullen ze hen helpen om de perfecte outfit samen te stellen met kleren en accessoires die al in hun kast hangen.

Is deze trui niet te oubollig? Mijn hemd beter in of uit mijn broek? Passen deze kousen wel bij mijn schoenen? Binnenkort wil Facebook een antwoord bieden op al je modegerelateerde vragen om zo de ideale klerencombinatie samen te stellen. Met hun nieuwe tool, Fashion++ wil het bedrijf je namelijk kleine suggesties geven om je outfit te verbeteren.

Volgens een woordvoerder bij Facebook zal het gaan om kleine aanpassingen die elke gebruiker eenvoudig kan toepassen zonder een volledig nieuwe kleerkast aan te moeten schaffen. Zo zal Fashion++ voorstellen om dat sjaaltje toch maar thuis te laten, of te vragen of je geen t-shirt hebt in een ander kleur. Ook simpele tips als “steek het hemd in je broek” of “laat je vestje openhangen” zijn mogelijk.

Om deze technologie te ontwikkelen hebben onderzoekers 10.000 outfits in het programma geïmplementeerd om die foto’s te analyseren. Dit bevatte zowel ‘stijlvolle’ als ‘foute’ beelden zodat het programma kon achterhalen wat een outfit nu juist wel of niet geslaagd maakt. Op basis van die resultaten kan het programma nu nieuwe outfits scannen en beoordelen. Wanneer fashion++ beschikbaar zal zijn is nog niet geweten.