Facebook weet nog steeds niet welke data Cambridge Analytica precies in handen kreeg

30 mei 2018

13u04

Bron: Belga 0 Internet Facebook weet nog altijd niet precies welke gebruikersinformatie naar de firma Cambridge Analytica is gegaan. Dat heeft Sheryl Sandberg, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding bij Facebook, verklaard op de Recode-conferentie voor technologieblogs.

Bij het uitbreken van het privacyschandaal had de sociaalnetwerksite aangegeven dat Cambridge Analytica gebruik maakte van de data van 87 miljoen mensen, onder wie 2,7 miljoen EU-burgers. Maar vorige week klonk het plots dat er mogelijk toch geen Europese gebruikers getroffen werden. Een controle van de computersystemen van Cambridge Analytica moet daarover duidelijkheid brengen.

Facebook kwam onder vuur te liggen voor de manier waarop er met de persoonlijke gegevens van de leden wordt omgegaan. De data van wereldwijd miljoenen gebruikers werden verzameld door het Britse bedrijf Cambridge Analytica, dat de informatie onder meer gebruikte om de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Facebook was eind 2015 al op de hoogte, maar stelde zich tevreden met de belofte van het bedrijf dat de data vernietigd zouden worden. De gebruikers werden niet op de hoogte gebracht.

"We hebben ons verontschuldigd, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom welke maatregelen we nemen", verklaarde Sandberg. De sociaalnetwerksite heeft onder meer de toegang van app-ontwikkelaars tot gebruikersgegevens beperkt. Mike Schroepfer, hoofd technologie van Facebook, had eerder al verklaard dat het gaat om "de grootste verandering ooit" bij het relatief jonge bedrijf.