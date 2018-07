Facebook voldoet niet aan de verwachtingen: groei minder dan verwacht kv

25 juli 2018

23u30

Het privacyschandaal rondom Cambridge Analytica lijkt techbedrijf Facebook duidelijk te hebben geraakt. De aanwas van nieuwe gebruikers groeide gestaag verder, maar minder hard dan waar kenners op hadden gerekend. Dit gold ook voor de omzet, zo maakte het concern vanavond na het sluiten van de Amerikaanse beurzen bekend.

Het aantal maandelijks actieve Facebook-gebruikers steeg in de voorbije maanden tot 2,23 miljard. Hier werd gerekend op minsten 2,25 miljard gebruikers. De omzet viel met 13,2 miljard dollar circa 4 miljard dollar hoger uit dan een jaar eerder. Ook hier was op meer gerekend. De winst van het techbedrijf steeg in het tweede kwartaal op jaarbasis van 3,9 miljard naar 5,1 miljard dollar.

Facebook kwam afgelopen maande onder vuur te liggen in de zaak rond Cambridge Analytica. Het data-analysebedrijf zou zonder toestemming van gebruikers de hand hebben gelegd op gegevens van zo'n 87 miljoen Facebookgebruikers.

Facebook kreeg daarop veel kritiek op zijn lakse beleid ten aanzien van toegang tot gebruikersgegevens door derden. Ook de algoritmes die verantwoordelijk worden gehouden voor verspreiding van nepnieuws kwamen onder vuur. Topman Mark Zuckerberg beloofde beterschap.