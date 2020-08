Facebook verwijdert 'misleidend' bericht Trump over corona IB

06 augustus 2020

02u28

Bron: Belga 0 Internet Facebook heeft een video op de pagina van de Amerikaanse president Donald Trump verwijderd. Het filmpje in kwestie, een interview met de president over de coronapandemie, heeft het reglement rond gevaarlijke desinformatie geschonden, zegt de Amerikaanse socialemediabedrijf.

In de bewuste Facebookpost deelde Trump een interview met het conservatieve Fox News, waarin hij zegt dat kinderen "zo goed als immuun" zijn voor het coronavirus. Volgens Facebook bevat dat interview "onjuiste beweringen" en is dat "in strijd met het beleid rond gevaarlijke desinformatie over corona", aldus een woordvoerder.

Het is de eerste keer dat Facebook een bericht van Trump verwijdert. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op dat besluit. Eerder plaatste Twitter al verschillende keren waarschuwende banners bij controversiële tweets van de Amerikaanse president.

De bewering van Trump heeft alles te maken met zijn voornemen om de scholen in de VS opnieuw te openen. Veel Amerikanen zijn daar bezorgd over, omdat het coronavirus in verschillende staten nog steeds veel slachtoffers maakt, maar de Amerikaanse president heeft van de heropstart van het onderwijs een verkiezingsbelofte gemaakt.

Lakse aanpak

Trump gaat in november voor een tweede ambtstermijn in het Witte Huis. Hij neemt het op tegen de Democraat Joe Biden, die het voorlopig beduidend beter doet in de peilingen. Trumps relatief lakse aanpak van het coronavirus heeft zijn populariteit de afgelopen maanden geen goed gedaan.

De Verenigde Staten zijn erg zwaar getroffen door het coronavirus, met meer dan 4,8 miljoen geregistreerde besmettingen en zeker 157.151 overleden patiënten.