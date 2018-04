Facebook verwijdert meer extremistische boodschappen dan ooit tevoren kg

23 april 2018

23u58

Bron: ANP 0 Internet Facebook heeft in de eerste drie maanden van het jaar 1,9 miljoen items met een extremistische inhoud verwijderd of van een waarschuwingslabel voorzien. De content hield verband met Islamitische Staat, al-Qaeda of andere terroristische groeperingen. Dat heeft de sociaalnetwerksite maandag bekendgemaakt.

Het aantal gesignaleerde ongewenste stukken is ongeveer een verdubbeling in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Dat is volgens Facebook te danken aan de inzet van eigen personeel en het interne signaleringssysteem voor terroristische propaganda. In 99 procent van de gevallen trokken dit jaar niet de gebruikers als eersten aan de bel om omstreden berichten te melden, zoals dat vroeger wel hoofdzakelijk het geval was.

Naast extremistische uitlatingen, werden ook posts van blanke racisten en militante milieu-activisten offline gehaald of van een waarschuwing voorzien.

Druk van Europa

De Europese Unie heeft Facebook en zijn concurrenten onder druk gezet om extremistische uitlatingen sneller van de site te halen. Anders worden wettelijke maatregelen genomen om dat af te dwingen. Sindsdien doet de tech-industrie meer moeite te laten zien dat op dat gebied progressie wordt geboekt.

CEO Mark Zuckerberg zei eerder deze maand tegen het Amerikaans Congres dat Facebook overtuigd is van zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van de content op de site. Ongeveer een jaar geleden is het netwerk al begonnen met het nemen van noodzakelijke maatregelen.