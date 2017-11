Facebook verdient 20 euro per jaar per Europese gebruiker sam

21u28

Bron: Tweakers.net 1 ANP XTRA Internet U en ik brengen Facebook gemiddeld 1,68 euro per maand op, jaarlijks goed voor ongeveer 20 euro. Dat blijkt uit de kwartaalresultaten, meldt Tweakers.net.

Dat Europese cijfers zijn aanzienlijk lager dan in de Verenigde Staten en Canada, waar Facebook per gebruiker elke maand 6 euro verdient, goed voor zo'n 72 euro per jaar. Het wereldwijde gemiddelde is met 1,07 euro per maand of 17,24 euro per jaar dan weer iets lager.

Het verschil tussen Europa en Amerika ligt vermoedelijk aan het aantal adverteerders en het geld dat zij spenderen op het sociale netwerk. In het gemiddelde zitten ook de inkomsten uit andere Facebooknetwerken als Instagram en WhatsApp.

Gebruikers

Facebook heeft naar eigen zeggen nu 2,07 miljard gebruikers die elke maand actief zijn, een stijging van 16 procent in een jaar tijd. Van hen logt 1,36 miljard elke dag in. De omzet lag afgelopen kwartaal voor het eerst op meer dan tien miljard dollar. Vrijwel alle omzet kwam uit advertenties waarvan bijna 90 procent op smartphones.

EPA

Het bedrijf verwacht de komende jaren meer te gaan verdienen aan advertenties bij video's, onder meer door zijn nieuwe dienst Watch. Het netto-inkomen steeg met 79 procent naar 4,7 miljard dollar (4,05 miljard euro).

Nepaccounts

Het sociale netwerk meldt ook dat het aantal nep- en kloonaccounts op Facebook veel hoger ligt dan het bedrijf zelf eerder dacht: het gaat om ongeveer 13 procent. Ongeveer 10 procent van de accounts is in eigendom van iemand die al een andere account op Facebook heeft, zegt Facebook in de bespreking van zijn kwartaalcijfers.

EPA

Nog eens 3 procent is nep en in handen van niet-bestaande personen. Beide soorten accounts zijn verboden volgens de regels van Facebook en moeten dus weg. In totaal gaat het om naar schatting rond tussen 245 en 270 miljoen accounts.

De ophoging van de schatting komt doordat Facebook op een andere manier is gaan tellen, maar het bedrijf maakt niet bekend hoe het precies tot die schatting komt.

Meer weten over de nieuwste technologische ontwikkelingen? Ga naar Tweakers.net