Facebook verdiende dit jaar al ruim 250 miljoen dollar aan politieke advertenties IB

24 oktober 2018

02u05

Bron: Belga 0 Internet Facebook heeft de voorbije zes maanden in de Verenigde Staten 256 miljoen euro inkomsten uit politieke advertenties gehaald. Dat deelt het sociale netwerk vandaag mee.

Met de 256 miljoen dollar zijn ongeveer 1,7 miljoen advertenties betaald om een kandidaat te steunen bij de verkiezingen, steun te verwerven voor een maatregel die ter stemming voorligt, of een "problematiek van nationaal belang" aan te snijden, zegt Facebook.

Het is het eerste rapport van Facebook over het onderwerp. De kwestie ligt gevoelig sinds aan het licht kwam dat de presidentsverkiezingen via sociale netwerken gemanipuleerd zijn.

Archief

Facebook had beloofd om een tool ter beschikking te stellen waarmee de archieven van verschillende politieke advertenties kunnen teruggevonden worden die in de VS op Facebook en Instagram zijn gepubliceerd. Wekelijks wordt die geüpdatet.

Een steuncomité van de Democratische parlementariër Beto O'Rourke ('Beto for Texas') heeft het hoogste bedrag uitgegeven: 5,4 miljoen dollar voor 6.024 advertenties. O'Rourke neemt het in Texas tijdens de halftijdse verkiezingen op tegen Republikein Ted Cruz.

Trump tweede plaats

Op de tweede plaats staat het steuncomité van president Donald Trump 'Make America Great Again', met 3,1 miljoen dollar uitgaven voor 50.148 berichten. Trump komt nog eens terug op de tiende plaats, met het steuncomité 'Donald J. Trump for president', deze keer voor 1,6 miljoen dollar en 55.998 advertenties. De twee comités kochten met dat geld samen dus ruim 100.000 advertenties in zes maanden tijd, ruim meer dan eender wie.

Ter vergelijking: Facebook behaalde in het tweede kwartaal wereldwijd 13 miljard dollar inkomsten aan advertenties.