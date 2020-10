Facebook verbiedt politieke advertenties na verkiezingsdag VS IB

08 oktober 2020

01u16

Facebook staat na het sluiten van de stembureaus in de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november tijdelijk geen politieke advertenties meer toe om misbruik of verwarring te voorkomen. Ook gaat het socialemediaplatform berichten die voortijdig een winnaar uitroepen voorzien van een label met informatie van gezaghebbende nieuwsmedia en verkiezingsfunctionarissen.

“Als een kandidaat of partij de overwinning te vroeg opeist, voordat grote nieuwsmedia de winnaar hebben aangewezen, zullen we meer specifieke informatie toevoegen", stelden directiemedewerkers van Facebook in een verklaring. Te denken valt volgens het bedrijf aan notificaties die aangeven dat nog niet alle stemmen geteld zijn. Ook gaat het bedrijf berichten die de suggestie wekken op te roepen tot het intimideren van kiezers en medewerkers van stembureaus verbieden.

Eerder maakte Facebook al bekend advertenties te verbieden waarin wordt beweerd dat stemfraude wijdverbreid is, de geldigheid van de uitslag van de komende Amerikaanse presidentsverkiezingen wordt tegengesproken of waarin een wijze van stemmen wordt betwist.

Stemmen tellen

Het tellen van de stemmen in de Verenigde Staten neemt dit jaar naar verwachting meerdere dagen in beslag. Dat komt doordat meer Amerikanen dan ooit tevoren hun stem via de post zullen uitbrengen vanwege de corona-epidemie. President Donald Trump ziet dat niet zitten en zegt dat stemmen per post verkiezingsfraude in de hand werkt, waarvoor overigens geen bewijs bestaat.

Meerdere Republikeinen roepen vrijwilligers op de stembureaus waar al voor 3 november gestemd kan worden in de gaten te houden.