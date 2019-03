Facebook trekt privacykaart en wil berichten op Messenger en Instagram versleutelen

TT

06 maart 2019

20u33

Bron: Belga, Reuters 0 Internet Facebook-baas Mark Zuckerberg denkt dat communicatienetwerken die gericht zijn op privacy, populairder zullen worden dan open netwerken. Dat zegt de oprichter van Facebook vanavond Facebook-baas Mark Zuckerberg denkt dat communicatienetwerken die gericht zijn op privacy, populairder zullen worden dan open netwerken. Dat zegt de oprichter van Facebook vanavond in een bericht op het sociale netwerk . Facebook zal zich volgens Zuckerberg daarom meer gaan richten op de privacy van gebruikers, een opmerkelijke koerswijziging. De focus van het bedrijf zal verschuiven van openbare berichten naar privé-communicatie.

“Ik verwacht dat de toekomstige versies van Messenger en WhatsApp de belangrijkste manieren worden waarop mensen op Facebook met elkaar zullen communiceren”, zegt Zuckerberg. “Vandaag al zien we dat privé-gesprekken, korte verhalen en kleine groepen bij uitstek de snelst groeiende vormen van online communicatie zijn. Daar zijn verschillende redenen voor. Veel mensen kiezen de intimiteit van een-op-een communiceren, of met slechts een paar vrienden. Mensen zijn voorzichtiger dat er geen permanente databank is van wat ze ooit hebben gedeeld.”

Daarom krijgen alle chatdiensten van het bedrijf versleuteling waardoor niemand van buitenaf de berichten kan lezen. WhatsApp heeft die versleuteling al, maar Facebook Messenger en de chatfunctie van Instagram nog niet. Die drie chatdiensten gaan achter de schermen op één platform draaien. Gebruikers zullen over de platformen heen berichten naar elkaar kunnen sturen. “We willen hen een keuze geven, zodat ze vrienden kunnen bereiken op de app van hun voorkeur.”

De privacy-lijn van Facebook is opvallend omdat het bedrijf de afgelopen jaren onder vuur lag door het ene na het andere schandaal. Rode draad daarbij was dat Facebook geregeld te gemakkelijk met de gegevens van zijn gebruikers omsprong. Ook kreeg Facebook veel kritiek omdat het bedrijf het mogelijk maakte dat buitenlanders verkiezingen beïnvloedden.

“Facebook verloor miljoenen gebruikers in VS”

Facebook is in de Verenigde Staten sinds 2017 miljoenen gebruikers kwijtgeraakt. Dat stelt marktonderzoeker Edison Research in een onderzoek waar de Amerikaanse nieuwssite Marketplace over schrijft. In totaal gaat het om ongeveer 15 miljoen gebruikers, waarvan de meeste in de gewilde groep van 12 tot 34 jaar vallen.

De daling bij Facebook is vooral te wijten aan veranderend gebruik van sociale media, stellen de onderzoekers. Zo groeit Instagram, dat eigendom is van Facebook, wel.

Overigens is er niet alleen maar slecht nieuws voor Facebook. In de leeftijdscategorie 55 jaar en ouder weet het bedrijf nog nieuwe gebruikers te trekken. Bovendien is Facebook nog altijd het meest gebruikte sociale medium in de VS. 61 procent van de Amerikanen gebruikt Facebook.