Facebook trekt belofte in: datamakelaars die uw persoonlijke info verzamelen toch niet verboden kv

13 juni 2018

19u53

Bron: Reuters 0 Internet Ondanks eerdere beloftes zal Facebook datamakelaars, die onze persoonlijke informatie verzamelen en verkopen aan adverteerders, dan toch niet van het sociale netwerk weren. In de plaats daarvan moeten adverteerders gebruikers in de toekomst informeren over de manier waarop ze hen benaderen met advertenties.

Eind maart kondigde Facebook aan dat datamakelaars voortaan geen toegang meer zouden krijgen tot het platform. Datamakelaars zijn firma's die persoonlijke informatie over consumenten verzamelen en die vervolgens verkopen aan marketing- en andere bedrijven.

Dat viel echter niet in goede aarde bij adverteerders die er meteen mee dreigden niet langer te willen betalen voor reclame op het sociale netwerk. Indien ze niet kunnen rekenen op de informatie van datamakelaars, wordt het immers moeilijker om potentiële klanten te bereiken, argumenteerden de adverteerders. Dat deelden drie bronnen die op de hoogte zijn van de beslissing mee aan Reuters.

Een woordvoerster van Facebook geeft nu toe dat Facebook inderdaad enkele dagen na de invoering van het verbod op datamakelaars al zijn standpunt herzag na "feedback van adverteerders". Bedrijven zullen in de toekomst nog steeds beroep kunnen doen op data die verzameld werd door derden, maar onder strengere voorwaarden.

Nieuwe regels

Vanaf 2 juli zullen Facebookadverteerders aan gebruikers moeten vertellen of ze een advertentie te zien krijgen omdat het bedrijf in kwestie een datamakelaar betaalde voor informatie die hen als een potentiële klant bestempelt.

Adverteerders die lijsten van mogelijke klanten aankopen van datamakelaars en deze opladen op Facebook zullen bovendien eerst moeten beloven dat de verkoper van de informatie de wettelijke toestemming heeft van de consument om die informatie door te spelen.

"Goed of slecht"

Volgens Facebook zullen de nieuwe maatregelen de transparantie voor de consument verhogen en vereisen ze meer aansprakelijkheid van adverteerders.

"We nemen geen standpunt in over de vraag of gegevens van derden inherent goed of slecht zijn", zegt Graham Mudd, directeur productmarketing bij Facebook. "We nemen een standpunt in over het belang van het recht om de gegevens te gebruiken en dat ze op een verantwoordelijke manier verzameld werden."

Imagoschade

Met de nieuwe maatregelen probeert Facebook de opgelopen reputatieschade ten gevolge van de privacyschandalen van de voorbije maanden te herstellen. Zo kwam eerder dit jaar aan het licht dat consultancybedrijf Cambridge Analytica de gegevens van 87 miljoen Facebookgebruikers had ingezameld en gebruikt zonder hun toestemming.

Het sociale netwerk bevindt zich in een moeilijke positie. Enerzijds willen gebruikers hun privacy beter beschermd zien, anderzijds willen adverteerders hen steeds gerichter kunnen benaderen.