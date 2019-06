Facebook-topvrouw: regeringen moeten haast maken met privacyregels Niels Klaassen

12 juni 2019

21u56

Bron: AD.nl 1 Internet Opgejaagd door de dreigende taal van politici in de EU en de VS neemt Facebook de vlucht naar voren: overheden moeten zelf juist opschieten met regelgeving rond privacy, data en inhoud. Technologiebedrijven moeten nu steeds zelf afwegen wat wel en niet online kan. Dat moet anders.

Dat zei Facebook COO Sheryl Sandberg vandaag in een vraaggesprek met internationale journalisten op het Facebook-hoofdkwartier in Menlo Park (Californië). Facebook ligt hevig onder vuur in de Verenigde Staten en de Europese Unie vanwege haar marktdominantie (ook Instagram en Whatsapp zijn van Facebook), privacyschandalen, problemen rond nepnieuws en de verspreiding van haatberichten.

Sandberg: “Wij geloven echt dat de regelgeving rond beter moet rond de inhoud, data en privacy. Regulering gaat langzaam, we hebben nu zelf te veel te zeggen over wat er wel en niet op mag komen.” Nieuwste voorbeeld in deze discussie is een nepvideo van Mark Zuckerberg, die onthullingen doet over het ‘einde van privacy’ en gestolen data. Het beeld is gekunsteld, maar het mag op Instagram blijven. Zulke kwesties brengen Facebook voortdurend in het nauw, omdat ze aan de ene kant nepnieuws wil weren, maar anderzijds de vrijheid van meningsuiting niet wil beknotten.

Sandberg ging niet in op aanvullende vragen hierover, maar vertelde wel dat er een nieuw team komt dat - los van CEO Zuckerberg en Sandberg - besluiten neemt over alle inhoud op de platforms.

Technologiegigant Facebook (bijna 2,5 miljard gebruikers wereldwijd) gaat dit jaar voor het eerst ook financieel flinke pijn lijden door de schandalen. Na jarenlange politieke passiviteit laten wetgevers en toezichthouders hun tanden zien. In de VS heeft de concurrentiewaakhond een boete of schikking klaar liggen van naar schatting drie tot vijf miljard dollar en Europese toezichthouders zinspelen eveneens op boetes.

Aandeelhouders eisen het vertrek van Facebook-oprichter en CEO Mark Zuckerberg. Dat is niet de oplossing, vindt Sandberg. Wel vindt ze het logisch dat het publiek en de politiek bezorgd zijn over de macht en dominantie van grote technologiebedrijven. “We begrijpen die zorgen, maar daarom moeten er de juiste regels komen. En daarbij zijn er wel degelijk alternatieven voor onze diensten. Je kunt op andere platforms communiceren of foto's delen.”

Privacy

Ondanks de plotselinge privacykoers die Facebook eerder dit jaar insloeg blijft er bij veel scepsis over de datahonger van het bedrijf. Zo is de ‘wis mijn geschiedenis-knop’ nog altijd niet geactiveerd. Sandberg over de privacykritiek: “Niemand kijkt naar al je spullen, we kennen je niet beter dan je jezelf kent, niets van die verhalen is waar. Deze technologie is relatief nieuw, er waren altijd angsten over nieuwe dingen, denk aan de tv, de print media, de treinen. Telkens was er de angst dat de maatschappij eronder zou lijden.”