Facebook toont nu ook hoeveel tijd je erop spendeert (en helpt je minderen) Nieuwe opties zijn ook beschikbaar op Instagram Brecht Herman

01 augustus 2018

13u00 12 Internet Vanaf vandaag is het mogelijk om op Facebook en Instagram te zien hoeveel tijd je er dagelijks spendeert. Je kan ook instellen dat je een melding krijgt zodra je te lang op het sociale netwerk aan het scrollen bent.

Vijf miljoen Belgen melden zich dagelijks aan op Facebook. Velen denken snel even vijf minuten te scrollen of swipen, maar zijn een kwartier of halfuur later nog druk in de weer met video’s te bekijken of foto’s te liken. Het is verrassend genoeg Facebook zelf dat gebruikers nu meer controle wil geven over de tijd die ze op het sociale netwerk besteden. Zowel op Facebook als op fotonetwerk Instagram, dat onderdeel van het bedrijf Facebook is, komt er een tool die toont hoe veel tijd je gemiddeld per dag op het platform doorbrengt. Dat gemiddelde is gebaseerd op de voorbije zeven dagen. Je kan ook de duur per dag bekijken.

Daarnaast is er ook een mogelijkheid om een dagelijkse herinnering in te stellen. Stel: je wil hooguit een halfuur per dag op Instagram rondhangen. Je duidt dat aan in de app. Zodra je dat halfuur gehaald hebt, krijg je een melding. Het wordt ook makkelijker om pushnotificaties te beheren. Zo is er nu ook een optie om alle meldingen uit te schakelen voor een bepaalde tijdsduur.

Tijd nuttig besteden

Dat Facebook deze nieuwe handigheidjes introduceert, is opmerkelijk, want ze lijken vooral bedoeld om gebruikers minder lang op beide platforms te laten surfen. “Dat kan inderdaad een gevolg zijn, maar daar kunnen we mee leven”, zegt Ameet Ranadive, Product Director van Welzijn bij Instagram, in een gesprek met deze krant. “Zoals Mark Zuckerberg eerder al zei, is het voor ons belangrijk dat gebruikers hun tijd bij ons nuttig besteden. We willen hen helpen met een positieve en betekenisvolle ervaring op Facebook en Instagram.” Het bedrijf wil met deze functies ook ouders aanmoedigen om met hun kinderen te praten over de tijd die ze op het internet doorbrengen.

De nieuwe tools worden vandaag bij sommige gebruikers geïntroduceerd en de komende weken naar iedereen uitgerold. Mogelijk moet u dus nog even geduld hebben. De functies zijn te vinden bij de instellingen van beide apps. Op Facebook heet het ‘Jouw tijd op Facebook’, bij Instagram ‘Jouw activiteit’.