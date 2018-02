Facebook test alternatief voor dislike



09 februari 2018

12u10

Bron: ANP 0 Internet Facebook test een nieuwe optie voor berichten: de downvote. Dat is het tegenovergestelde van een like. Het wordt al gebruikt door sites als Reddit.

Als een bericht veel downvotes krijgt, is het mogelijk beledigend of misleidend, is het idee. Facebook kan dan ingrijpen en het bericht verwijderen als dat nodig is.

De downvote wordt eerst op kleine schaal uitgetest in de Verenigde Staten.

Facebook testte vorig jaar al een dislike, oftewel een duimpje omlaag. Maar een downvote is iets anders dan een dislike, benadrukt het platform. "We verkennen een manier waarop mensen ons commentaar kunnen geven over opmerkingen op openbare pagina's'', laat Facebook weten aan persbureau Bloomberg en de site The Daily Beast.