Facebook stopt met gerichte reclame op basis van data van derden

30 maart 2018

11u38

Bron: Tweakers.net 0 Internet Facebook stopt met 'partnercategorieën', een programma waarmee adverteerders hun reclame gerichter kunnen maken op basis van gegevens die zijn aangeleverd door bedrijven buiten Facebook. De stap moet "de privacy van mensen op Facebook verbeteren", Facebook stopt met 'partnercategorieën', een programma waarmee adverteerders hun reclame gerichter kunnen maken op basis van gegevens die zijn aangeleverd door bedrijven buiten Facebook. De stap moet "de privacy van mensen op Facebook verbeteren", luidt het

Het bedrijf vermeldt dat dit beschikbaar is in een beperkt aantal landen, namelijk de VS, Brazilië, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Australië en Japan. Daar kunnen adverteerders hun advertenties beter afstemmen op hun doelpubliek via data van bedrijven als Axciom, Epsilon, Experian en Oracle Data Cloud. Facebook vermeldt zelf als voorbeeld "offline demografische en gedragsgegevens als huizenbezit of aankoopgeschiedenis". Zonder die extra data blijven gegevens van de adverteerder en Facebook zelf over.

De beslissing volgt op het schandaal rond Cambridge Analytica, waarbij de gegevens van vijftig miljoen Facebookgebruikers in handen vielen van het politieke onderzoeksbedrijf via een app op het platform. Het socialemediabedrijf heeft sindsdien maatregelen aangekondigd, zoals het beperken van de gegevens waartoe apps en games toegang hebben.

Het is niet waarschijnlijk dat een maatregel als de huidige het verkrijgen van de gegevens door Cambridge Analytica had kunnen voorkomen, aldus techsite Recode, maar het lijkt een poging om enkele toegevingen te doen op het gebied van privacy.

