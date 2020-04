Facebook schrapt advertentiecategorie pseudowetenschap RL

24 april 2020

03u41

Bron: BuzzT/ANP 0 Internet Facebook staat niet langer toe dat advertenties specifiek worden getoond aan gebruikers die vermoedelijk interesse hebben in pseudowetenschap. Het bedrijf heeft die advertentiecategorie geschrapt, zegt een woordvoerster.

De website The Markup berichtte onlangs dat zo'n 78 miljoen gebruikers volgens Facebook interesse hadden in pseudowetenschap. De techsite schreef dat het zelf tegen betaling ook een bericht onder de aandacht kon brengen bij die groep.

Bedrijven die adverteren op Facebook, kunnen kiezen welke doelgroepen ze willen bereiken. Het bestaan van de doelgroep pseudowetenschap ligt gevoelig omdat Facebook zegt de verspreiding van misleidende informatie over het coronavirus te willen aanpakken.

Op sociale media circuleert veel onjuiste informatie over het virus. Het gaat onder meer om berichten over nepmedicijnen en onbewezen theorieën over de herkomst van Covid-19.

Lees ook: Politieke advertenties aan banden gelegd: wat mag straks nog wel/niet op Facebook, Twitter en Google? (+)