Facebook schrapt accounts van extreemrechtse groep Patriot Prayer

05 september 2020

Bron: Belga 0 Internet Facebook heeft vrijdag bevestigd dat het de accounts van de extreemrechtse groep Patriot Prayer, waaronder die op Instagram, heeft geschrapt. De groep was betrokken bij de gewelddadige betogingen in Portland deze zomer. Volgens Facebook is de maatregel het resultaat van de recente update van zijn reglement. Doel daarvan is bewegingen tegengaan die oproepen tot haat en geweld.

In Portland, de stad in het noordwesten van de VS, protesteren betogers al maandenlang tegen politiegeweld. Het protest ging van start na de dood van George Floyd, een zwarte man, door toedoen van een blanke politieagent eind mei in Minneapolis.

Maar al wekenlang dagen aanhangers van Donald Trump de betogers van de antiracistische beweging Black Lives Matter uit. Onder hen ook racistische groeperingen als de Proud Boys of Patriot Prayer.

Een lid van Patriot Prayer werd zaterdag doodgeschoten. De verdachte van de misdaad, een zelfverklaarde antifascist, werd vijf dagen later doodgeschoten door de politie bij een arrestatiepoging.

