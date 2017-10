Facebook schiet in de verdediging: "Cookies zijn gelinkt aan browser, niet aan persoon" HA

12u28

Bron: Belga 0 thinkstock Internet Voor de Brusselse rechtbank van eerste aanleg komen vandaag de advocaten van Facebook aan het woord in het proces dat de Belgische Privacycommissie heeft aangespannen tegen Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd en Facebook Belgium Bvba. Volgens de Privacycommissie verzamelt Facebook op illegale wijze gegevens over het surfgedrag van zowel gebruikers als niet-gebruikers en is dat een flagrante inbreuk op de privacy van al die mensen. Facebook weerlegt dat en meent bovendien dat het de EU-wetgeving volgt en dat haar gegevensverwerking in Europa door Facebook Ireland gebeurt, waardoor het dus onder de Ierse wetgeving en de Ierse rechtbanken valt.

Volgens meester Paul Lefebvre, van Facebook Ireland Ltd., is de Ierse privacycommissie als enige bevoegd om erop toe te zien dat Facebook de privacy van de internetgebruikers niet schendt. "Het Europees recht is daarover duidelijk. Het is de toezichthouder van de staat waar de vestiging gelegen is die de fysieke verwerking van de verzamelde persoonsgegevens doet, die bevoegd is. In dit geval is dit Ierland. Daar gebeurt niet alleen de fysieke verwerking van de persoonsgegevens, maar ook de controle daarop", zo herhaalde hij het standpunt van Facebook.

De Ierse privacycommissie is als enige bevoegd om erop toe te zien dat Facebook de privacy van de internetgebruikers niet schendt. Het Europees recht is daarover duidelijk Meester Paul Lefebvre

Lees ook Facebook en België kruisen opnieuw de degens

Lobbywerk

"Facebook Ireland is met 2.400 medewerkers de belangrijkste vestiging in Europa, daar gebeurt de gegevensverwerking, daar wordt het beleid uitgestippeld, daar wordt het doel van de gegevensverwerking bepaald, net als de duur van de cookies", aldus Lefebvre. "Facebook Ireland is dus de grootste entiteit, de andere Europese entiteiten zijn daar niet mee te vergelijken, ook niet België. Facebook België dient vooral voor lobbywerk in Brussel, daar zijn drie mensen mee bezig. Er worden geen gegevens verwerkt, er worden geen cookies geplaatst." Meester Dirk Lindemans, die Facebook België vertegenwoordigt, ging daarop in: "Facebook België bestaat uitsluitend met de bedoeling om aan vorming en lobbying te doen, én interne dienstverlening aan andere Facebook-entiteiten".

Cookies

Volgens Lefebvre is de rechtszaak die de Privacycommissie heeft aangespannen, dan ook een complete verspilling van overheidsmiddelen: "Temeer ook omdat het gebruik van cookies wereldwijd courant is én dat Facebook Ireland altijd transparant is over de cookiespraktijken. De in mei 2016 bijgewerkte cookies-banner zou trouwens al een einde hebben moeten stellen aan de procedures in België tegen Facebook". De advocaat legde uit dat Facebook met cookies niemand kan identificeren: "Ze zijn gelinkt aan een browser, niet aan een persoon. Slechts met bijkomende informatie van derden kunnen bijvoorbeeld de geheime diensten informatie vergaren die onder meer geleid heeft naar schurken die betrokken waren bij de aanslagen in Brussel", zo klonk het.

Dit proces is een kruistocht tegen Facebook Meester Paul Lefebvre

Lefebvre had het over een "kruistocht tegen Facebook, ongeacht de rechten van de verdediging". Hij ziet er ook een poging in van de Belgische Privacycommissie om de Ierse privacycommise te omzeilen, te ondergraven, "omdat men ze te mild vindt".