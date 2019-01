Facebook scherpt regels rond politieke advertenties aan in aanloop verkiezingen AW

16 januari 2019

14u12

Bron: Belga 0 Internet Facebook gaat striktere regels opleggen rond politieke advertenties in de landen waar er in de eerste helft van dit jaar verkiezingen zijn. Dat moet inmenging in de kiesstrijd in de Europese Unie, India, Nigeria en Oekraïne tegengaan, meldt het bedrijf.

Facebook wil in de aanloop naar enkele grote verkiezingen naar eigen zeggen blijven streven om buitenlandse inmenging te verhinderden en meer informatie te verschaffen over advertenties die gebruikers op de Facebookplatformen zien.



Concreet zal het bedrijf de principes toepassen die het reeds in de VS, Groot-Brittannië en Brazilië hanteert rond transparantie over politieke advertenties. De makers van advertenties zullen moeten aangeven wie ze zijn, net als hun locatie, alvorens de reclame online kan komen. Facebook wil in de landen van de Europese Unie ook transparantietools voor advertenties beschikbaar maken in de aanloop naar de Europese verkiezingen in mei.

Facebookschandalen

Facebook belooft tegen eind juni ook een uniforme regelgeving voor alle opdrachtgevers van reclame wereldwijd. Die scherpere regels komen er nu het bedrijf onder vuur ligt voor enkele kiesschandalen, bijvoorbeeld vanwege het privacyschandaal rond campagnebureau Cambridge Analytica. Ook is er bijvoorbeeld sprake van Russische inmenging via Facebook ten voordele van Donald Trump bij de presidentsverkiezingen in 2016.