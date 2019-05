Facebook schat dat een op de twintig accounts "fake" is ttr

23 mei 2019

20u31

Bron: belga 1 iHLN Naar schatting 5 procent van de actieve accounts op de sociaalnetwerksite Facebook is vals. Dat zegt het bedrijf zelf, in een bericht over zijn inspanningen om fake accounts te verwijderen.

Facebook schrapte van oktober tot en met maart zowat meer dan drie miljard accounts nog voor ze actief werden. Het gaat om 1,2 miljard accounts in de laatste drie maanden van vorig jaar, en nog eens 2,19 miljard accounts begin dit jaar. "De toename is het gevolg van geautomatiseerde aanvallen van kwaadwillige actoren die proberen om grote hoeveelheden accounts in één keer te creëren", luidt het.

Dergelijke valse accounts kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om desinformatie te verspreiden, zoals in het kader van politieke campagnes. Ze kunnen vrij gemakkelijk worden ontdekt en worden gewist nog voor ze actief zijn. Daarnaast schat Facebook dat van de 2,4 miljard actieve accounts (gebruikers die minstens maandelijks actief zijn) er nog 5 procent fake zijn.

Het bedrijf publiceerde vandaag een gedetailleerd rapport over de maatregelen die ze neemt, niet alleen tegen dergelijke fake accounts, maar ook tegen ongewenste inhoud zoals geweld, seks en verheerlijking van terrorisme.