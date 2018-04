Facebook scant berichten die je verstuurt via Messenger op "ongepaste inhoud" kv

04 april 2018

19u10

Bron: Belga 0 Internet Facebook scant alle teksten en beelden die mensen naar elkaar sturen in Messenger, om zeker te zijn dat ze voldoen aan de contentregels die het sociale netwerk hanteert. Als ze er niet aan voldoen, worden de boodschappen geblokkeerd. Dat bevestigt Facebook na een interview eerder deze week met CEO Mark Zuckerberg dat vragen opriep over de privacy van het Messenger-forum.

Zuckerberg gaf in het interview met Ezra Klein van Vox toe dat hij een telefoontje had gekregen over etnische zuiveringen in Myanmar. Facebook had mensen gedetecteerd die via de Messenger-app probeerden om sensationele beelden te versturen. "In zo'n geval detecteert ons systeem wat er gaande is en verhinderen we dat die boodschappen worden verstuurd", aldus de topman in het interview.

Deze verklaring zorgde dan weer voor onrust op Twitter. Gebruikers vroegen zich af of Facebook echt alle boodschappen van Messenger leest. Het bedrijf bevestigt nu dat deze conversaties privé blijven, maar dat ze wel "gescand" worden via automatische systemen om misbruik te voorkomen.

Facebook ligt onder vuur na het schandaal rond Cambridge Analytica, dat misbruik zou hebben gemaakt van data van miljoenen Facebook-gebruikers. Het sociale netwerk wil het vertrouwen herwinnen, onder meer door de privacy-instellingen te herschikken.

De gebruiksvoorwaarden en data policy werden intussen duidelijker geformuleerd, Facebook maakte woensdagavond de details bekend. "De update is bedoeld om alles duidelijker en helderder te maken door eenvoudigere taal te gebruiken. Facebook vraagt geen nieuwe rechten over de manier waarop het je data gebruikt en verandert ook geen settings die je in het verleden hebt ingesteld", beklemtoont een woordvoerster.