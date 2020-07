Facebook rolt ‘dark mode' voor desktop uit mvdb

08 juli 2020

11u38

Bron: AD - Tweakers 4 Internet Facebook lijkt een versnelling hoger te schakelen met het uitrollen van de nieuwe weergave op desktop. Veel pc-gebruikers zagen vanochtend voor het eerst de nieuwe lay-out opduiken, bij anderen is die doorvoering al weken geleden gebeurd. Nieuw is een simpelere en modernere look en een donkere modus.

Als je geen fan bent van de vernieuwingen, kan je nog even de oudere weergave blijven gebruiken. Vorig jaar kondigde Facebook de vernieuwingen al aan. Tijdens die presentatie noemde oprichter Mark Zuckerberg het de “grootste verandering voor de Facebook-app en -website”.



De nieuwe look voor Facebook is aanzienlijk minder blauw. De balk bovenaan het scherm is wit, dan wel zwart gekleurd en krijgt meer nieuwe icoontjes voor onder andere de startpagina, Marketplace, Watch (video’s kijken), Gamen en Messenger. De gebruikservaring doet denken aan die van de app, die eerder al vernieuwd werd.



Als je niet tevreden bent met de nieuwe look kan je rechts bovenaan de startpagina, bij ‘Account’ klikken op ‘Overschakelen naar de klassieke versie van Facebook’. Wie dat wil doen, kan aangeven waarom hij/zij deze beslissing neemt. Vanaf het einde van dit jaar wordt de nieuwe weergave standaard ingesteld voor alle gebruikers.

