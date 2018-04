Facebook privacyschandaal alsmaar groter: bijna dubbel zo veel gebruikers getroffen, mogelijk ook Belgen Privacycommissie: "Dit is het grootste datalek ooit" KVE

04 april 2018

21u10

Bron: BBC, Facebook, ANP, VTM Nieuws, VRT NWS 76 Internet Het Cambridge Analytica-schandaal bij Facebook neemt steeds grotere proporties aan. De data van 87 miljoen gebruikers zouden zijn misbruikt, meldt het bedrijf. Dat zijn er bijna dubbel zo veel als eerst gedacht. Mogelijk zijn er ook 60.957 Belgische accounts misbruikt. “Dit is het grootste dataschandaal dat we tot nu toe hebben gezien”, zegt Willem Debeuckelaere, voorzitter van de Privacycommissie aan VTM Nieuws.

De Britse bigdatafirma Cambridge Analytica maakte op ongeoorloofde wijze gebruik van gegevens van miljoenen Facebookleden.

Nu stelt Facebook dat nog veel meer gebruikers getroffen zijn. Eerst was - op basis van schattingen - sprake van 50 miljoen, nu trekt de techgigant dat cijfer drastisch op.

Vooral Amerikaanse profielen

Dat nieuwe aantal werd vanavond onthuld in een blogpost door Mike Schroepfer, de chief technology officer van het bedrijf. Waarop het hogere cijfer is gebaseerd, verduidelijkt Schroepfer niet. Wel zegt hij dat Facebook gebruikers zal informeren als hun gegevens gedeeld zijn met Cambridge Analytica.

"In totaal denken we dat de Facebookdata van tot 87 miljoen gebruikers, vooral in de Verenigde Staten, mogelijk gedeeld werden met Cambridge Analytica", klonk het. Tachtig procent van de getroffen accounts zouden toebehoren aan Amerikanen.

Ook in het Verenigd Koninkrijk, de Filipijnen en Indonesië zijn meer dan een miljoen slachtoffers van de privacy-inbreuk van Cambridge Analytica. Maar Facebook meldde eveneens dat mogelijk ook de gegevens van 60.957 Belgen illegaal in het bezit van het onderzoeksbureau zijn gekomen.

"Grootste datalek ooit"

“Cambridge Analytica is hier volledig in de fout gegaan. Zij hebben de ‘terms and conditions’ van Facebook misbruikt”, zegt Willem Debeuckelaere van de privacycommissie. “Maar ook Facebook is hier in de fout: zij hebben altijd beweerd dat zij nooit persoonsgegevens deelden met buitenstaanders. Maar ze hebben dat dus op grote schaal gedaan, of het systeem toegelaten om de gegevens te misbruiken. Het punt is dat Facebook niet de nodige maatregelen heeft genomen om te vermijden dat dit kon gebeuren.”

Het is geen verrassing dat er ook Belgen bij betrokken zijn. Het is normaal dat er klappen vallen buiten de VS Willem Debeuckelaere, voorzitter van de Privacycommissie

Mogelijk zijn er dus ook de gegevens van duizenden Belgen misbruikt. “Dat is geen verrassing”, gaat Debeuckelaere verder. “Het doelpubliek was uiteraard de Amerikaanse bevolking, maar op een platform als Facebook is er uiteraard wisselwerking en communicatie. Dan kan het niet anders dan dat er Belgen bij betrokken zijn. Het is normaal dat er klappen vallen buiten de VS.”

App

Cambridge Analytica liet mensen tegen betaling een app downloaden die peilde naar hun psychologisch profiel. Maar de app bemachtigde in het geniep de gegevens van de gebruikers en ook van hun vrienden. De persoonlijkheidstest van Cambridge Analytica zou door 28 Belgen gedownload zijn, zo schrijft VRT NWS.

De bewuste blog verscheen enkele uren nadat bekend werd gemaakt dat Mark Zuckerberg op 11 april over het immense datalek gaat getuigen in het Amerikaanse Congres.

De kwestie leidde de afgelopen weken tot veel ophef over de privacy van Facebookgebruikers. Onderzoeksbureau Cambridge Analytica speelde een kwalijke rol in de verkiezingscampagne van president Donald Trump. Het bedrijf zou de persoonlijke informatie hebben gebruikt om er kiezersprofielen mee te maken.

Facebook-topman Mark Zuckerberg sprak vandaag al telefonisch met journalisten. Hij is ervan overtuigd dat hij nog steeds de juiste persoon is om leiding te geven aan Facebook, zo vertelde hij onder meer. Hij bood eerder al zijn excuses aan en beloofde beterschap. Het techbedrijf zag ondertussen miljarden dollars van zijn beurswaarde verdampen.

Algemene voorwaarden bijgewerkt

Naar aanleiding van het schandaal heeft Facebook nu ook zijn algemene voorwaarden bijgewerkt. De update is bedoeld om alles duidelijker en helderder te maken door eenvoudigere taal te gebruiken, stelt het bedrijf. Onlangs werden de privacy-instellingen ook al beter zichtbaar en werd het voor gebruikers eenvoudiger om gegevens te wissen.