Facebook privacyschandaal alsmaar groter: bijna dubbel zo veel gebruikers als eerst gedacht getroffen KVE

04 april 2018

21u10

Bron: BBC, Facebook, ANP 0 Internet Het Cambridge Analytica-schandaal bij Facebook neemt steeds grotere proporties aan. De data van 87 miljoen gebruikers zouden zijn misbruikt, meldt het bedrijf. Dat zijn er bijna dubbel zo veel als eerst gedacht.

De Britse bigdatafirma Cambridge Analytica maakte op ongeoorloofde wijze gebruik van gegevens van miljoenen Facebookleden.

Nu stelt Facebook dat nog veel meer gebruikers getroffen zijn. Eerst was - op basis van schattingen - sprake van 50 miljoen, nu trekt de techgigant dat cijfer drastisch op.

Vooral Amerikaanse profielen

Dat nieuwe aantal werd vanavond onthuld in een blogpost door Mike Schroepfer, de chief technology officer van het bedrijf. "In totaal denken we dat de Facebookdata van tot 87 miljoen gebruikers, vooral in de Verenigde Staten, mogelijk gedeeld werden met Cambridge Analytica", klonk het.

De blog verscheen enkele uren nadat bekend werd gemaakt dat Mark Zuckerberg op 11 april over het immense datalek gaat getuigen in het Amerikaanse Congres.

De kwestie leidde de afgelopen weken tot veel ophef over de privacy van Facebookgebruikers. Onderzoeksbureau Cambridge Analytica speelde een kwalijke rol in de verkiezingscampagne van president Donald Trump. Het bedrijf zou de persoonlijke informatie hebben gebruikt om er kiezersprofielen mee te maken.

Facebook-topman Mark Zuckerberg bood eerder al zijn excuses aan en beloofde beterschap. Het techbedrijf zag ondertussen miljarden dollars van zijn beurswaarde verdampen.

Algemene voorwaarden bijgewerkt

Naar aanleiding van het schandaal heeft Facebook nu ook zijn algemene voorwaarden bijgewerkt. De update is bedoeld om alles duidelijker en helderder te maken door eenvoudigere taal te gebruiken, stelt het bedrijf. Onlangs werden de privacy-instellingen ook al beter zichtbaar en werd het voor gebruikers eenvoudiger om gegevens te wissen.