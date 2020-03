Facebook pakt uit met simpelere weergave en donkere modus: zo activeer je het zelf YV

20 maart 2020

15u01

Bron: Techcrunch 0 Internet Vanaf vandaag kunnen gebruikers overschakelen naar een nieuwe weergave van Facebook op het web. Nieuw is een simpelere en modernere look en een donkere modus. Als je toch geen fan bent van de vernieuwingen, kan je nog even de oudere weergave blijven gebruiken.

Vorig jaar kondigde Facebook de vernieuwingen al aan. Tijdens die presentatie noemde CEO van Facebook Mark Zuckerberg het de “grootste verandering voor de Facebookapp en -website”.

De nieuwe look voor Facebook is aanzienlijk minder blauw. De balk bovenaan het scherm wordt wit gekleurd en krijgt meer nieuwe icoontjes voor onder andere de startpagina, marketplace, je eigen profiel en Messenger. De gebruikservaring doet denken aan die van de app, die eerder al vernieuwd werd.

Hoe overschakelen?

Om zelf over te stappen kan je rechts bovenaan op de startpagina, bij het pijltje klikken op ‘overschakelen naar de nieuwe Facebook’.

Als je niet tevreden bent met de nieuwe look kan je gelukkig op dezelfde manier terugschakelen naar de klassieke versie. Opgelet voor Mac gebruikers: via Applebrowser Safari is de nieuwe weergave pas later beschikbaar.

Vanaf het einde van dit jaar wordt de nieuwe weergave standaard ingesteld voor alle gebruikers.