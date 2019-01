Facebook ontfutselde nietsvermoedende kinderen en hun ouders geld via online spelletjes kv

25 januari 2019

18u48

Bron: Reveal, The Guardian 0 Internet Facebook liet jarenlang toe dat kinderen met de kredietkaart van hun ouders honderden tot zelfs duizenden euro’s neertelden voor online spelletjes, zoals Angry Birds en PetVille. Bovendien weigerde het sociale netwerk de gedupeerde ouders vaak terug te betalen. Dat blijkt uit gerechtsdocumenten van een zaak uit 2012 die nu openbaar gemaakt werden.

Een rechter beval vorige week dat de gerechtsdocumenten vrijgegeven zouden worden nadat het Amerikaanse Center for Investigative Reporting daartoe een procedure had aangespannen. Het centrum argumenteerde dat het publiek het recht heeft om te weten hoe Facebook kinderen benadert.

Spelers van Facebookspelletjes zoals PetVille en Ninja Game kunnen met echt geld bepaalde voordelen in de spelletjes kopen. Jongere kinderen snapten echter niet dat ze echt geld spendeerden, terwijl oudere kinderen en tieners niet beseften dat de kredietkaarten van hun ouders gelinkt waren aan hun spelaccounts. Pas wanneer de rekening, die soms duizenden dollars bedroeg, in de brievenbus viel, ontdekten de ouders wat er aan de hand was.



Uit een rondvraag van Facebook blijkt dat veel ouders niet eens wisten dat Facebook hun kredietkaartgegevens bewaarde na de eerste aankoop of dat hun kinderen hun kredietkaart konden gebruiken zonder opnieuw een wachtwoord of een andere vorm van verificatie in te voeren. In 2012 spande een groep gedupeerde ouders een groepsgeding aan om het geld terugbetaald te krijgen.

Waarschuwingen genegeerd

Uit de gerechtsdocumenten, die bestaan uit interne Facebookmemo’s, e-mails van medewerkers en documenten over de bedrijfsstrategie, blijkt dat Facebook jarenlang waarschuwingen negeerde van eigen personeelsleden die erop wezen dat kinderen en hun ouders opgelicht werden.

Een team van Facebook-medewerkers kwam met het voorstel op de proppen om kinderen te verplichten om de betaalgegevens van hun ouders opnieuw in te geven, vooraleer ze spelletjesonderdelen konden kopen, om op die manier aan te tonen dat ze daarvoor de toestemming hadden van hun ouders. Die maatregel werd echter nooit ingevoerd.

Bewuste strategie

Facebook zelf omschreef het probleem als ‘vriendelijke fraude’. Uit een memo blijkt dat het bedrijf de visie toegedaan was dat ontwikkelaars van spelletjes kinderen de kans moeten geven om geld te spenderen zonder de toestemming van hun ouders. Het bedrijf richtte zich op winstmaximalisering en niet op het bestrijden van vriendelijke fraude, luidde het.

In de plaats daarvan stelde Facebook voor dat mensen die klaagden over het probleem geen terugbetaling kregen, maar wel virtuele items ontvingen, omdat “virtuele goederen geen kost met zich meebrengen”.

Apple

In 2016 schikte Facebook uiteindelijk in de zaak en beloofde het sociale netwerk om de aanvragen tot terugbetalingen van ouders van Amerikaanse minderjarigen te onderzoeken.

De aanpak van Facebook staat in schril contrast met die van andere bedrijven die met dezelfde problematiek geconfronteerd worden. Zo implementeerde Apple in 2013 een reeks regels die apps voor kinderen verplicht om toestemming van de ouders te krijgen voor betalingen.

Reactie Facebook

Een woordvoerder van Facebook reageerde op de openbaring van de documenten: “Facebook werkt samen met ouders en experts om middelen aan te bieden waarmee families zich op Facebook en het internet begeven. In het kader daarvan nemen we regelmatig onze eigen praktijken onder de loep en in 2016 zijn we tot het akkoord gekomen om onze voorwaarden te updaten en middelen uit te trekken voor de aanvragen tot terugbetaling van aankopen die door minderjarigen op Facebook werden gedaan.”