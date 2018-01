Facebook onderzoekt mogelijke Russische invloed in aanloop naar brexit kv

Bron: Belga 0 REUTERS Internet Facebook gaat zijn onderzoek uitbreiden over de vraag of Russische profielen "misleidende informatie" de wereld hebben ingestuurd in de aanloop naar het brexitreferendum. Dat meldt de socialenetwerksite vandaag.

Facebook heeft aan een parlementaire commissie verklaard dat het activiteiten gaat onderzoeken van verdachte accounts in Rusland, "die eerder nog niet werden geïdentificeerd". Eerder had het bedrijf al beloofd om te focussen op advertenties en andere betalende content van een reeks profielen die beheerd worden door het 'Internet Research Agency' in Rusland.

"We zijn vastbesloten om alle mogelijke inspanningen te doen om uit te maken of er gecoördineerde activiteiten waren zoals in de VS, en zullen communiceren van zodra ons onderzoek afgerond is", aldus Facebook in een brief aan de Culture, Media and Sport Committee van het Britse Lagerhuis.

De commissie verklaarde dan weer dat Facebook zal proberen om "elke gecoördineerde activiteit te identificeren rond het verspreiden van valse informatie over het EU-referendum die eerder nog niet werd opgemerkt."

"Het is terecht dat bedrijven zoals Facebook zelf onderzoek doen naar kwesties zoals deze, die voor zoveel publieke bezorgdheid zorgen, en niet enkel werken met de informatie die hen wordt aangereikt", reageert commissievoorzitter Damian Collins.

Het onderzoek van Facebook maakt deel uit van het onderzoek dat de Committee in januari 2017 lanceerde nadat gesuggereerd werd dat "fake news" een invloed had gehad op de Amerikaanse presidentsverkiezingen en het brexitreferendum.