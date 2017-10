Facebook onder vuur in de Amerikaanse senaat 03u30

Bron: Reuters, BBC 1 AFP Van links naar rechts: Colin Stretch, advocaat van Facebook, Sean Edgett, advocaat van Twitter en Richard Salgado van Google Internet Gisteravond plaatselijke tijd verschenen advocaten van Facebook, Twitter en Google in de Amerikaanse senaat voor een hoorzitting. De commissie voor juridische zaken legde vooral Facebook het vuur aan de schenen over hun aanpak van fake news vanuit Rusland dat de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 sterk zou hebben beïnvloed. Facebook moest verantwoorden waarom er niet meteen alarmbellen gingen rinkelen bij Amerikaanse verkiezingsadvertenties betaald met Russisch geld, waarom het onderzoek zo lang duurde en hoeveel ze eigenlijk weten over hun 5 miljoen adverteerders.

Meer dan twee uur lang werd topadvocaat van Facebook Colin Stretch bestookt met vragen. Eergisteren werd al bekendgemaakt dat maar liefst 126 miljoen gebruikers tussen januari 2015 en augustus 2017 met valse advertenties in contact kwamen, goed voor 40 procent van de Amerikaanse kiezers en meer dan een tiende van het aantal dagelijkse Facebookers. Vandaag gaf Stretch toe dat het bedrijf "veel meer had kunnen doen" en dat ze "belangrijke signalen hebben gemist".

Nieuw beleid

"Ik vermoed dat de winst door advertenties fors is gestegen", zei de Democratische senator Patrick Leahy, waarop Stretch antwoordde dat het bedrijf haar beleid omtrent adverteerders zal aanpassen, zoals ook eerder al bekend werd gemaakt. Het bedrijf zal hun adverteerders verplichten te zeggen of ze een politieke boodschap willen verspreiden. Gebruikers zullen dan bij politieke advertenties kunnen zien wie ervoor heeft betaald en waarom ze een specifieke advertentie te zien hebben gekregen, net als bij andere advertenties.



Google en Twitter

Ook Google en Twitter moesten zich verantwoorden, maar toch lag vooral Facebook onder vuur, gezien hun groter bereik in vergelijking met Twitter en de gerichtere marketing in vergelijking met Google.



Google heeft bewijzen dat Russische internetters YouTubekanalen aanmaakten en advertenties kochten. Op die kanalen, die offline zijn gehaald, werd in bijna twee jaar zo'n 43 uur aan video online gezet. Het ging ook hier om het 'Internet Research Agency', dat ook voor 4.700 dollar (4.035 euro) - weliswaar niet-politieke - advertenties kocht op platformen van Google.



Twitter maakte onlangs bekend dat het geen advertenties meer toelaat van Russia Today en Sputnik vanwege beïnvloedingspogingen tijdens de presidentsverkiezingen.



Morgen zal men de hoorzittingen in het parlement verderzetten.