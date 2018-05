Facebook: "Misschien toch geen gegevens Europeanen gedeeld" TK

24 mei 2018

14u31

Bron: Belga 0 Internet Facebook verklaart dat mogelijk toch geen gebruikers in Europa getroffen zijn door het privacyschandaal rond Cambridge Analytica. Volgens wetenschapper Aleksandr Kogan, die de app ontwikkelde waarmee persoonlijke informatie werd vergaard, ging het om informatie van mensen in de VS, niet over mensen in de Europese Unie.

"We hebben geen bewijzen gezien dat Kogan data deelde over Europese gebruikers", zo verklaarde Facebook in een reeks antwoorden op onbeantwoorde vragen tijdens de hoorzitting van topman Mark Zuckerberg in het Europees parlement.

Een controle van de computersystemen van Cambridge Analytica moet nu duidelijkheid brengen. Eerder had de sociaalnetwerksite nog gezegd dat naar schatting enkele miljoenen gebruikers in Europa getroffen konden zijn. Die berekening is gebaseerd op het aantal Europese gebruikers van wie informatie bij Kogan was beland via een peilingsapplicatie.

In een direct antwoord op de vraag of Europese gebruikers een schadevergoeding zullen krijgen, stelt Facebook dat er geen bankgegevens, kredietkaartinformatie en identiteitskaartnummers gedeeld zijn.