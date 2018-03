Facebook maakt privacyinstellingen toegankelijker en belooft betere communicatie sam

28 maart 2018

14u30 0 Internet Na de heisa over de gelekte Facebookgegevens laat Facebook weten de privacyhulpmiddelen makkelijker vindbaar te maken om gebruikers meer inzicht te geven in de manier waarop Facebook werkt. Het bedrijf wil klanten ook beter informeren over de keuzes die ze hebben met betrekking tot hun gegevens, Na de heisa over de gelekte Facebookgegevens laat Facebook weten de privacyhulpmiddelen makkelijker vindbaar te maken om gebruikers meer inzicht te geven in de manier waarop Facebook werkt. Het bedrijf wil klanten ook beter informeren over de keuzes die ze hebben met betrekking tot hun gegevens, melden Erin Egan en Ashlie Beringer, respectievelijk 'Vice President en Chief Privacy Officer, Policy' en 'Vice President en Deputy General Counsel'.

"Als aanvulling op de stappen die Mark Zuckerberg vorige week al aankondigde – misbruik van het Facebookplatform aanpakken, ons beleid aanscherpen en mensen in staat stellen apps gemakkelijker de toegang tot hun gegevens te ontzeggen – treffen we de komende weken nog meer maatregelen om gebruikers meer controle te geven over hun privacy. De meeste van deze updates waren al in ontwikkeling, maar de gebeurtenissen van de afgelopen dagen onderstrepen het belang hiervan", luidt het.

Het hele instellingenmenu op mobiele apparaten krijgt een make-over. "De instellingen zijn nu niet meer verspreid over bijna twintig verschillende schermen, maar verzameld op één plek. We hebben ook verouderde instellingen opgeschoond, zodat het duidelijk is welke informatie wel en niet met apps gedeeld kan worden."

Snelkoppelingen

Facebook lanceert ook een nieuw en beter vindbaar menu met privacysnelkoppelingen, zowel voor instellingen als voor informatie. "In het nieuwe menu met privacysnelkoppelingen kunnen gebruikers hun gegevens in slechts een paar stappen beheren. Ook wordt duidelijker uitgelegd hoe de beheeropties werken. De gebruikerservaring is nu visueler, helderder en gemakkelijker te vinden", klinkt het.

Gebruikers kunnen daar hun account beter beveiligen, hun persoonsgegevens beheren en instellen wie hun berichten en profielgegevens kan zien. "Je kunt hier zien welke informatie je hebt gedeeld en deze indien gewenst verwijderen. Hier vind je ook berichten die je hebt gedeeld of waarop je hebt gereageerd, vriendschapsverzoeken die je hebt verstuurd en zoekopdrachten die je hebt uitgevoerd op Facebook", klinkt het.

Toegang tot info

Het bedrijf maakt ook hulpmiddelen waarmee je je Facebookgegevens kunt opzoeken, downloaden en verwijderen beter zichtbaar. "Het is niet alleen belangrijk dat er in het beleid wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en gebruiken; nog belangrijker is dat mensen hun eigen gegevens kunnen inzien en beheren", klinkt het. "Sommige gebruikers willen informatie verwijderen die ze in het verleden hebben gedeeld. Anderen zijn gewoon nieuwsgierig en willen weten over welke informatie Facebook beschikt."

"Daarom introduceren we Access Your Information (Toegang tot jouw gegevens): een veilige manier om als gebruiker inzicht te krijgen in je gegevens. In dit gedeelte beheer je je berichten, reacties, opmerkingen en zoekopdrachten. Hier kun je alles van je tijdlijn of profiel verwijderen dat je niet meer op Facebook wilt hebben. We maken het ook gemakkelijker om de gegevens te downloaden die je met Facebook hebt gedeeld. Het zijn immers jouw gegevens. Je kunt een beveiligde kopie downloaden en je gegevens zelfs verplaatsen naar een andere service. Deze gegevens omvatten de foto's die je hebt geüpload, contactpersonen die je hebt toegevoegd aan je account, berichten op je tijdlijn en meer."

Communicatie

Facebook wil ook inzetten op betere communicatie. "Het is ook onze verantwoordelijkheid je uitgebreid maar in begrijpelijke taal te vertellen hoe we je gegevens verzamelen en gebruiken. De komende weken werken we aan updates van de servicevoorwaarden van Facebook waarin onze toezeggingen aan gebruikers worden weerspiegeld. We werken ook ons gegevensbeleid bij zodat er duidelijker wordt vermeld welke gegevens we verzamelen en hoe we deze gebruiken. Deze updates zijn gericht op meer transparantie, niet op het uitbreiden van onze rechten om gegevens te verzamelen, gebruiken of delen. Onze nieuwe hulpmiddelen en updates zijn ontwikkeld in samenwerking met privacyexperts en regel- en wetgevende instanties. In de komende weken delen we meer informatie, waaronder updates over de maatregelen die Mark vorige week heeft aangekondigd."