Facebook maakt gezichtsherkenning beschikbaar voor alle gebruikers kv

03 september 2019

20u40

Bron: Reuters 2 Internet De gezichtsherkenningstechnologie van Facebook zal nu beschikbaar zijn voor alle gebruikers. Wie daar geen interesse in heeft, kan de functie voor zichzelf uitzetten. Dat deelt het technologiebedrijf vandaag mee. Tegelijkertijd wordt de functie ‘tagsuggesties’ afgevoerd.

De optie gezichtsherkenning was sinds december 2017 beschikbaar voor een beperkte groep gebruikers. Die worden verwittigd wanneer hun profielfoto gebruikt wordt door iemand anders of als ze verschijnen in foto’s waarin ze niet getagd zijn.

De optie ‘tagsuggesties’, waarbij gezichtsherkenning gebruikt wordt om namen te suggereren voor het taggen van vrienden in foto’s, is echter punt van dispuut in een rechtszaak die in 2015 werd aangespannen tegen Facebook. Gebruikers uit de Amerikaanse staat Illinois beschuldigen het socialemediabedrijf ervan illegaal biometrische gegevens te verzamelen en te bewaren zonder toestemming van de gebruikers.



Een poging van Facebook om het groepsgeding nietig te laten verklaren, werd vorige maand afgewezen. “We hebben ons gebruik van gezichtsherkenning altijd bekend gemaakt en mensen kunnen het op eender welk ogenblik aan- of uitzetten”, reageerde het bedrijf.