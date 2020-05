Facebook lanceert ‘Shops’ en laat bedrijven toe om producten en diensten aan te bieden TT

19 mei 2020

19u54

Bron: Belga 3 Internet Socialemediabedrijf Facebook lanceert 'Facebook Shops', een initiatief waarmee het online winkelen op Facebook en Instagram wil vergemakkelijken. Dat heeft Facebook-topman Mark Zuckerberg aangekondigd. Bedrijven zullen producten en diensten online via het platform kunnen aanbieden.

Omdat veel kmo's het lastig hebben tijdens de coronacrisis lanceerde Facebook vorige week al verschillende initiatieven om ondernemers te ondersteunen, zoals inzamelingsacties. Maar bedrijven zijn volgens de internetgigant in deze tijd ook op zoek naar nieuwe manieren om hun producten en diensten online aan te bieden. "Daarom introduceert Facebook vandaag Facebook Shops, een eerste stap binnen de visie van Facebook om online shopping op Facebook en Instagram te vergemakkelijken", zegt Zuckerberg.

Met Facebook Shops kunnen bedrijven gratis een online omgeving creëren die toegankelijk is voor klanten op zowel Facebook als Instagram. "Zo kan elk bedrijf, ongeacht zijn grootte, zijn producten en diensten online zetten en in contact komen met klanten waar en wanneer het hen uitkomt", klinkt het.

Facebook Shops zal terug te vinden zijn op de Facebookpagina of het Instagramprofiel van een bedrijf, of te ontdekken via 'Stories' of advertenties. "Vervolgens kunnen mensen door de volledige collectie van het merk bladeren, producten bewaren die hen interesseren en vervolgens een bestelling plaatsen."

Facebook Shops zal vanaf vandaag uitgerold worden en de komende maanden wereldwijd beschikbaar zijn.