Facebook laat gebruikers nagaan of ze op Russische propaganda botsten jv

08u27

Bron: belga 0 AFP Internet Gebruikers van de sociale netwerken Facebook en Instagram zullen binnenkort op een nieuw portaal kunnen nagaan met welke door Rusland aangestuurde inhoud ze in contact zijn gekomen, tussen januari 2015 en augustus 2017. Het instrument zal tegen het einde van het jaar beschikbaar zijn in het Facebook Help Center. Dat maakte de sociaalnetwerksite bekend.

Concreet gaat het om Facebook-pagina's en Instagram-accounts van het 'Internet Research Agency', een bedrijf dat gelinkt wordt aan de Russische overheid. Dat bedrijf wordt ervan beschuldigd duizenden berichten op sociale netwerken te hebben geplaatst, bedoeld om de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden.

"Het is belangrijk dat mensen begrijpen hoe buitenlandse actoren hebben geprobeerd om verdeeldheid en wantrouwen te zaaien door Facebook te gebruiken voor en na de Amerikaanse verkiezing in 2016", aldus Facebook in een blogbericht.

Het Amerikaanse Congres heeft Facebook en andere internetreuzen met de vinger gewezen omdat ze de verspreiding van content in lijn met Russische belangen hebben toegelaten. Ook hekelt het Congres dat die bedrijven getalmd hebben met hun reactie op die inmenging.

In totaal bereikte content die door Russische operatoren is gecreëerd, zowat 150 miljoen gebruikers van Facebook en Instagram. Dat had de juridische directeur van Facebook, Colin Stretch, gezegd tijdens een parlementaire hoorzitting daarover.

De Amerikaanse zender CNN meldt dat het instrument niet voor alle gebruikers beschikbaar zal zijn, maar enkel voor wie die inhoud en pagina's leuk vond of volgde.