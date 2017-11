Facebook kopieert opnieuw functie van concurrent Snapchat sam

Bron: Tweakers.net/anp 1 EPA Internet Facebook neemt in Messenger weer een snufje van concurrent Snapchat over. Het bedrijf doet een proef met zogenaamde streaks, een wedstrijdje om zo lang mogelijk elke dag heen en weer berichtjes naar elkaar te sturen. Als mensen een tijdje niks van zich hebben laten horen, stuurt de app een waarschuwing. Het spelletje moet de verbondenheid tussen gebruikers vergroten.

Het systeem werkt met psychologische beloningen in de vorm van meldingen met emoji's om gebruikers ertoe aan te sporen een streak te vormen. Bovendien waarschuwt Messenger gebruikers als een streak doorbroken dreigt te worden, schrijft The Verge. Streaks appelleren aan het beloningscentrum in de hersenen en zijn bedoeld om apps verslavender te maken.

Facebook is de functie nu op kleine schaal aan het uittesten en heeft nog niet gereageerd op de screenshots en meldingen van gebruikers die de functie hebben gezien. Het is dus nog niet duidelijk of streaks later bijvoorbeeld in WhatsApp zullen komen. Het sociale netwerk test vaker functies op kleine schaal, waarna die soms worden uitgerold voor alle gebruikers, maar soms ook gewoon verdwijnen.

Messenger is testing out streak counts... Streak counts really bug me. pic.twitter.com/leDRemkSR3 case(@ CaseSandberg) link

Snapchat

Messenger kopieerde eerder al de Stories, de fotofilters en andere features van Snapchat, iets waarmee Facebook lijkt te willen verhinderen dat gebruikers overstappen. Snapchat was lang de rijzende ster in de wereld van de chat-apps, maar de motor sputtert de laatste tijd. De app heeft veel last van concurrentie met diensten als Instagram, WhatsApp, Snapchat heeft ongeveer 175 miljoen gebruikers. Dat aantal groeit voor beleggers echter niet hard genoeg. Bovendien vragen ze zich af of het bedrijf genoeg advertenties kan verkopen.

