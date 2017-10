Facebook koopt app van amper negen weken oud die tieners complimentjes laat geven rvl

Bron: De Tijd, Techcrunch 1 Techcrunch Internet Facebook heeft de app Tbh, wat staat voor 'To be honest', gekocht voor net geen 100 miljoen dollar. Via de Amerikaanse app kunnen gebruikers anoniem complimentjes geven aan elkaar. Tbh is op korte tijd - het bestaat nog maar negen weken - enorm populair geworden bij tieners. De aankoop van Tbh lijkt voor Facebook dan ook vooral van strategisch belang om de jonge doelgroep in te lijven.

In Tbh beantwoorden gebruikers anoniem vragen als 'Wie is het meest integer?', 'Wie neem je graag mee naar een feestje?', of 'Aan wie denk je meer dan ze weten?'. De personen die uitgekozen worden, komen anoniem te weten dat ze geapprecieerd worden door iemand anders.



Hoewel de app nog maar 9 weken geleden gelanceerd werd op een school in de Amerikaanse staat Georgia, is Tbh intussen al meer dan vijf miljoen keer gedwonload. Daarbij wordt Tbh geroemd omdat het voor jongeren een omgeving gecreëerd heeft waar ze geen trollen en pestkoppen geen kans maken.



De aankoop van Tbh door Facebook kadert vooral in het strategische doel om een jong publiek aan te boren. Bij jongeren - zeker in de Verenigde Staten - heeft Facebook met de stevige concurrentie van Snapchat af te rekenen. Bovendien is het mogelijk dat Facebook met de aankoop wil vermijden dat er in het jongerensegment een nieuwe concurrent ontstaat.