Facebook komt met nieuwe maatregelen tegen cyberpesten

02 oktober 2018

17u27

Bron: ANP 0 Internet Facebook komt met nieuwe maatregelen tegen pesten. Zo kunnen gebruikers gemakkelijker meerdere opmerkingen tegelijk verwijderen of verbergen.

Ook kunnen anderen, bijvoorbeeld familieleden of vrienden, melding doen van cyberpesten. Het slachtoffer zelf hoeft het dan niet te doen. "Soms voelt het niet prettig om te klagen over iemand die je pest. En in sommige gevallen hebben slachtoffers niet door dat het gebeurt", aldus Facebook.

Facebook werkt ook aan een methode waarmee gebruikers kunnen voorkomen dat mensen kwetsende woorden gebruiken in een discussie.

Gebruikers kunnen ook 'in beroep' gaan tegen beslissingen. Dat kan als Facebook heeft besloten om niets te doen na een melding en wanneer Facebook een bericht verwijderd heeft. Facebook wil ook strenger optreden tegen aanvallen op publieke figuren.