Facebook heft verbod op advertenties voor cryptomunten deels op

27 juni 2018

11u23

Facebook heeft zijn verbod op advertenties voor cryptomunten via zijn platformen deels teruggedraaid. Reclames voor binaire opties en voor de introductie van nieuwe cryptomunten, zogeheten ico's, zijn nog steeds niet toegestaan.

In januari besloot Facebook advertenties van aanbieders van cryptomunten als de bitcoin en verwante financiële producten en diensten in de ban te doen. Ze zouden te vaak worden geassocieerd met fraude. Andere advertentiegiganten als Google en Twitter volgden het voorbeeld van Facebook. Of zij ook hun beleid gaan versoepelen, is nog niet bekend.

Aan het einde van vorig jaar kende de bitcoinhype, en daarmee die van andere cryptomunten, een hoogtepunt. Veel partijen speelden daarop in door op allerlei manieren geld te verdienen aan de nauwelijks gereguleerde markt. Facebook zegt zijn advertentiebeleid altijd doorlopend te evalueren en indien nodig aan te passen. Bitcoinhandelsplatformen kunnen nu na speciale toestemming weer reclame maken op Facebook en bij dochterbedrijf Instagram.

Riskante beleggingen

De handhaving van het verbod voor ico's en binaire opties heeft vermoedelijk te maken met de risico's die daarmee samenhangen. Bij ico's wordt geld opgehaald voor een bedrijf of een dienst. Investeerders krijgen in ruil daarvoor een nieuwe cryptomunt. In de praktijk lijkt dat erg op een beursgang, alleen zijn beursgangen streng gereguleerd en ico's niet.

Binaire opties zijn eveneens zeer riskante beleggingen. Ze worden gebruikt om te gokken op waardestijgingen of -dalingen van producten of diensten, maar in tegenstelling tot de gangbaardere gewone opties zijn ze geen afspiegeling van de waarde. Ze keren volledig of helemaal niets uit.