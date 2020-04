Facebook gooit cryptoproject libra over andere boeg kv

16 april 2020

17u25

Techreus Facebook gaat het libra-project waarin het zijn eigen cryptomunt ontwikkelt, over een andere boeg gooien. In een aangepast ontwerp waaraan met partners wordt gewerkt, accepteert het netwerk ook andere crypto's. Het gaat dan vooral om munten die gekoppeld zijn aan bestaand valuta zoals de dollar. Daarmee wil Facebook ook verschillende toezichthouders, die vooralsnog terughoudend zijn, voor het plan winnen.

Facebook werkt in het plan samen met de Libra Association, het consortium achter de digitale munt. Het plan is om libra in de tweede helft van het jaar te kunnen introduceren. Facebook en partners voeren inmiddels gesprekken met de autoriteiten in Zwitserland over het verkrijgen van een betalingslicentie. Ook willen ze de munt registreren bij de Amerikaanse autoriteiten tegen financiële criminaliteit als een "financiële dienstverlener".

Toen Facebook het libra-project onthulde, zei het dat het van plan was om één mondiale digitale valuta te creëren. Daarmee zou iedereen wereldwijd, dus ook de 1,7 miljard mensen die geen bankrekening hebben, overal ter wereld geld kunnen overmaken met hetzelfde gemak als het versturen van een sms-bericht.



Het libra-project in zijn initiële vorm liep tegen een muur van weerstand aan. Toezichthouders maken zich zorgen dat libra de invloed van centrale banken zou kunnen ondermijnen. Ook bestaat vrees dat de cryptomunt door criminelen makkelijk kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld witwassen. Het is nog onduidelijk of de wijzigingen voldoende overtuigend zijn.