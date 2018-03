Facebook, Google en co weten belachelijk veel over jou, maar met deze tips zie je exact wat en beperk je wat je prijsgeeft sam

28 maart 2018

16u23 11 Internet Facebook zit verwikkeld in een privacyschandaal waarbij gegevens van 50 miljoen gebruikers werden gelekt naar Cambridge Analytica. Het Britse politieke onderzoeksbedrijf zou die gegevens hebben bemachtigd via een Facebook-app die naast de gegevens van gebruikers ook data van hun vrienden verzamelde. Veel gebruikers zijn stomverbaasd over de gigantische hoeveelheid persoonlijke gegevens die internetreuzen als Facebook en Google zo opslaan, maar dat heb je voor een groot deel zelf in de hand. Hier vind je enkele praktische tips over de instellingen en hoe je ze aanpast.

1. Beperk info die apps van jou krijgen

Ga op Facebook naar 'instellingen' en klik daar op 'apps'. Daar kan je per app zien welke info die krijgt van jou, en dat kan ver gaan. De PlayStation Network-app ziet bijvoorbeeld standaard je arbeidsverleden, welke evenementen je bijwoont, zelfs je seksuele voorkeur en geloofsovertuiging. Sowieso zijn je naam, profielfoto, omslagfoto, geslacht, netwerken, gebruikersnaam en gebruikers-ID àltijd zichtbaar voor personen en apps op Facebook. Maar de toegang tot al die andere informatie kan je gemakkelijk uitvinken. Apps verwijderen gaat natuurlijk ook, maar dan kan je ze natuurlijk niet meer gebruiken en wis je evenmin de informatie die de makers al over jou hebben.

Google toont je ook welke apps toegang hebben tot jouw Gmail-account, een toelating die je kan intrekken.

2. Beperk info die apps van vrienden op Facebook kunnen zien

Aangezien jouw Facebookvrienden toegang hebben tot jouw gegevens, kunnen ook de apps die zij gebruiken informatie over jou verzamelen. Ook daar kan je een hoop vakjes uitvinken, maar blijf je bepaalde informatie sowieso delen.

3. Schakel eventueel Platform uit op Facebook

Wil je dat apps helemaal geen informatie over jou krijgen? Dan kan je op dezelfde pagina bij 'apps, websites en plug-ins' ook Platform uitschakelen, al kan je dan bijvoorbeeld niet langer bij Spotify en co inloggen met je Facebookgegevens.

4. Check je advertentievoorkeuren

Facebook verzamelt een hoop informatie over jou, zoals waar je op klikt, om je aangepaste advertenties voor te schotelen. Die gegevens kan je aanpassen of verwijderen, en je kan ook uitschakelen dat Facebook advertenties afstemt op jouw interesses. Maar advertenties krijg je sowieso te zien, dus dan wil je er waarschijnlijk toch liever die je mogelijk interesseren.

Google biedt een gelijkaardige dienst aan, waar je zowel onderwerpen kan aanpassen als gepersonaliseerde advertenties helemaal kan uitschakelen. Een fundamenteel verschil met Facebook is wel dat Google belooft geen informatie door te spelen aan partners waarmee je persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, zoals je naam, e-mailadres of factureringsgegevens, "tenzij u hier zelf om verzoekt". "We verkopen uw persoonlijke gegevens nooit", stelt de zoekgigant zwart op wit.

Op de website youronlinechoices.com kan je trouwens nog voor een hoop andere bedrijven instellen of je op surfgedrag gebaseerde advertenties wil ontvangen.

5. Verwijder je zoekgeschiedenis

Ook Google verzamelt een heleboel gegevens, zoals je zoekgeschiedenis, je YouTubegebruik, waar je naartoe gaat via Maps, welke sites je bezoekt... Dat alles kan je desgewenst wissen, per onderwerp, per dienst of per tijdspanne. Alles tegelijk deleten, gaat ook.

In webbrowsers kan je ook altijd je cookies en andere surfgegevens verwijderen.

6. Kies wat Google bijhoudt

Je kan ook instellen dat Google je gedrag niet meer bewaart. Je hebt aparte vinkjes voor web- en app-activiteit, locatiegeschiedenis, apparaatgegevens, spraak- en audioactiviteit, YouTube-zoekgeschiedenis en YouTube-kijkgeschiedenis. Jazeker, ook je gesproken zoekopdrachten worden als audiobestand bijgehouden.

7. Surf incognito

Simpel maar efficiënt: wil je niet dat je zoekgeschiedenis bewaard wordt, surf dan via de incognitomodus van je browser. En wil je nog verder gaan, dan heb je nog browserplugins die tracking verhinderen, of proxywebsites waarlangs je surft zodat de sites die je bezoekt, je echte adres niet zien. Een bekende manier om anoniem te surfen is via de Tor-software.

8. Check de apps op je smartphone

Het loont altijd de moeite om op je smartphone na te gaan tot welke info je apps allemaal toegang hebben. Eerder deze week legden we al uit hoe je kan verhinderen dat Facebook je bel- en sms-geschiedenis bijhoudt, maar heel wat apps vragen gewoon toegang tot veel meer info dan ze eigenlijk nodig hebben. Zowel op iOS als op Android kan je in het instellingenmenu individuele apps raadplegen om zo in- en uit te schakelen welke gegevens ze kunnen raadplegen. Op iOS kan je in het instellingenmenu bij 'privacy' ook per functie (bv. locatie) zien welke apps daar toegang tot hebben.

9. Zet de kat niet bij de melk

En ten slotte: let er gewoon op welke informatie je prijsgeeft, en of je die zichtbaar wil maken voor heel de wereld of gewoon voor je vrienden. Met een beetje gezond verstand kom je al heel ver!