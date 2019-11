Facebook: “Geen fact-checking van politieke advertenties” kv

07 november 2019

21u12

Bron: Reuters 0 Internet De Britse Conservative Party deelde via Facebook en Twitter een bewerkte video van een interview met Labour-woordvoerder Keir Starmer. In de clip werd een belangrijk antwoord weggelaten, om de indruk te wekken dat de partij geen antwoord heeft voor de brexit. De video werd gedeeld als gewoon bericht, maar als het een betaalde advertentie zou zijn, dan is dat geen probleem, aldus Facebook. Volgens het sociale netwerk draagt de video bij tot de verrijking van het openbare debat.

In aanloop naar de Britse verkiezingen op 12 december heerst er onder sommige Britse politici bezorgdheid dat misleidende informatie - gekend als ‘fake news’ - zich snel zal verspreiden via sociale media.

De Conservative Party moet zich immers verdedigen voor het gebruik van de gemanipuleerde videoclip over Keir Starmer, woordvoerder van de rivaliserende Labour-partij.



De video werd gedeeld als een normaal bericht op de Facebookpagina, niet als een betaalde advertentie. Op de vraag of de gemanipuleerde video ook als advertentie zou mogen getoond worden op Facebook, antwoordde Facebook-woordvoerster Rebecca Stimson: “Het korte antwoord is: ja, dat zou mogen.”

“Geen fact-checking”

“Advertenties van politieke partijen en politieke kandidaten zijn niet onderworpen aan onze regels voor fact-checking”, lichtte Stimson toe. “Dat betekende dat wat de Conservatieve Partij in de advertentie plaatste het onderwerp was van een hevig openbaar debat en discussie, net omdat mensen zouden kunnen zien dat het daar was.”

Vorige week verdedigde Mark Zuckerberg nog politieke advertenties op Facebook, omdat het sociale netwerk geen grenzen wil stellen aan politieke uitspraken. Twitter heeft daarentegen beslist om de politieke advertenties te verbieden.

“Geprivatiseerde manipulatie”

Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager berispte Facebook vandaag omdat het nog steeds politieke advertenties verspreidt. “Hun rechtstreekse benadering van wie je bent, dat is geen democratie meer”, zei ze. “Dat is gewoon geprivatiseerde de facto manipulatie van voor wie je gaat stemmen.”

Ad Library

Om tegemoet te komen aan de kritiek heeft Facebook de ‘Ad Library’ gelanceerd die details en data over politieke advertenties op het platform bevat en ook gebruik gemaakt van derde partijen die aan fact-checking doen om de verspreiding van valse informatie op de website tegen te gaan. “We willen dat deze advertenties transparent zijn, we willen zeker zijn dat mensen in staat zijn om ze kritisch te bekijken”, zegt Rob Leathern, Facebookdirecteur van Zakelijke Integriteit, hoewel hij eraan toevoegde dat het beleid op gerichte advertenties niet meteen zou veranderen.