Facebook geeft toe dat het een gevaar vormt voor de geestelijke gezondheid

Bron: Facebook 0 epa Facebook-CEO Mark Zuckerberg. Internet Passief gebruik van Facebook kan je ongelukkig maken, zo gaf de sociale netwerksite vrijdag toe in een opmerkelijke blogpost, waarin het bedrijf zowel eigen als academisch onderzoek aanhaalt. Maar wie Facebook actief gebruikt en op die manier meer rechtstreekse interactie heeft met vrienden, heeft er wel baat bij, luidt het.

Het blogbericht werd opgesteld door David Ginsberg, hoofd van het onderzoeksteam voor de Facebook-app, en Moira Burke, sociale psychologe bij Facebook.

Net zoals in het echte leven, kan de interactie met mensen om wie je geeft positief zijn, terwijl simpelweg naar anderen kijken vanaf de zijlijn maken dat je je slechter gaat voelen, stellen ze.

Het slechte nieuws

Ter illustratie halen Ginsberg en Burke een experiment aan van de universiteit van Michigan waaruit blijkt dat studenten die tien minuten lang door Facebook moesten scrollen aan het einde van de dag in een slechter humeur verkeerden, dan studenten die de opdracht kregen om met vrienden op Facebook te communiceren of om zelf berichten te posten.

Thinkstock Wanneer mensen veel tijd spenderen met het passief consumeren van informatie – lezen, zonder interactie met mensen – geven ze aan dat ze zich nadien slechter voelen, zeggen Ginsberg en Burke.

Uit een onderzoek van de universiteiten van Yale en San Diego bleek bovendien dat mensen die gemiddeld vier keer meer op links klikken dan de doorsnee gebruiker, of die twee keer zoveel posts leuk vinden, aangeven dat ze in een slechtere mentale toestand verkeren dan gemiddeld.

Hoewel de concrete oorzaken hiervan nog onduidelijk zijn, vermoeden onderzoekers dat online lezen over anderen kan leiden tot negatieve gevoelens omdat we onszelf met anderen gaan vergelijken. Een andere theorie stelt dan weer dat het internet mensen verhindert om rechtstreeks met elkaar te communiceren.

Alleen maar statusupdates posten, was niet voldoende. Mensen hadden echte één-op-één-interactie nodig met anderen in hun netwerk. David Ginsberg en Moira Burke, onderzoekers bij Facebook

Het goede nieuws

Volgens de onderzoekers is er echter ook goed nieuws. Actieve interactie met anderen – vooral berichten sturen, Facebookposts delen en reageren op posts van vrienden, heeft een positief effect op het welzijn. Uit een studie van Carnegie Mellon University blijkt immers dat mensen die meer berichten sturen en ontvangen en die meer reageren op Facebookposts, minder kampen met depressie en eenzaamheid. De positieve effecten zijn zelfs nog duidelijker wanneer mensen online met hun beste vrienden chatten. "Alleen maar statusupdates posten, was niet voldoende. Mensen hadden echte één-op-één-interactie nodig met anderen in hun netwerk," zeggen Ginsberg en Burke.

Uit een ander onderzoek bleek dan weer dat het zelfbeeld van de proefpersonen erop vooruitging wanneer ze door hun eigen Facebookprofiel moesten scrollen en en oudere interacties met vrienden lezen.

Causaal verband?

Het is echter belangrijk om op te merken dat er niet noodzakelijk sprake is van een causaal verband: de kans is reëel dat gelukkige mensen de neiging hebben tot meer interactie op Facebook, terwijl depressieve mensen dat niet doen wanneer ze door hun Facebookfeed scrollen.

We willen dat Facebook een plaats is voor betekenisvolle interacties met je vrienden en familie – waar je je offline-relaties verbetert en er geen afbreuk aan doet. Dat is waar Facebook altijd om gedraaid heeft. David Ginsberg en Moira Burke, onderzoekers bij Facebook

Anders gebruiken

De auteurs van de studie raden aan om Facebook voortaan anders te gaan gebruiken: “Ons onderzoek en andere academische literatuur suggereert dat het de manier is waarop je sociale media gebruikt die van belang is voor je welzijn,” stellen ze.

“We willen dat Facebook een plaats is voor betekenisvolle interacties met je vrienden en familie – waar je je offline-relaties verbetert en er geen afbreuk aan doet. Dat is waar Facebook altijd om gedraaid heeft,” zeggen Ginsberg en Burke. “We hebben niet alle antwoorden, maar gezien de prominente rol die sociale media nu spelen in de levens van veel mensen, willen we de conversatie helpen voeren,” concluderen de onderzoekers.

Thinkstock Uit onderzoek bleek dat door het eigen Facebookprofiel scrollen een positief effect had op het zelfbeeld van de proefpersonen.

Controverse

De mededeling komt er in een periode dat steeds meer mensen het effect van sociale media op de maatschappij in vraag beginnen te stellen. Recent hebben ook meerdere voormalige hooggeplaatste Facebookmedewerkers hun spijt uitgedrukt over de producten die ze bij Facebook hebben gemaakt.

Eerdere deze week zorgde Chamath Palihapitiya, een voormalige topbestuurder, nog voor ophef toen hij toegaf dat hij zich “geweldig schuldig voelde” over zijn tijd bij Facebook. "Ik denk dat we tools gecreëerd hebben die het sociale weefsel van de maatschappij kapot scheuren", zei hij.