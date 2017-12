Facebook geeft gebrekkige aanpak van haatberichten toe kv

Bron: Gizmodo, Telegraph 1 AFP Internet Facebook verontschuldigt voor de weinig efficiënte aanpak van haatberichten door zijn moderatieteam. Uit een onderzoek van ngo ProPublica blijkt immers dat de moderatoren bijna de helft van gemelde haatberichten toch laten staan.

Bij Facebook werken 7500 mensen die beslissen of berichten die door gebruikers aangevinkt worden als “beledigend” ook effectief niet door de beugel kunnen.

ProPublica legde het sociale netwerk in totaal 49 berichten voor die door Facebookgebruikers waren aangevinkt als “beledigend”, maar uiteindelijk toch online mochten blijven. Facebook erkent dat het in 22 van de 49 gevallen effectief de verkeerde keuze had gemaakt.

In een van de gevallen ging het om een foto van een lijk met de tekst “de enige goede moslim is een f****** dode”. De foto mocht volgens de moderatoren echter blijven staan, terwijl de reactie “Dood aan de moslims!!!” wel verwijderd werd. Nochtans gaat het in beide gevallen om inbreuken op Facebooks beleid tegen haattaal.

66.000 berichten per week

“We verontschuldigen ons voor de gemaakte fouten. Ze zijn geen reflectie van de gemeenschap die we willen helpen bouwen,” zegt Justin Osofsky, vicepresident van Facebook. “We moeten het beter doen”.

Volgens Osofsky verwijdert Facebook wekelijks zo’n 66.000 haatberichten, maar louter het feit dat ze beledigend zijn, is niet voldoende om de berichten te verwijderen. “Ons beleid staat inhoud toe die controversieel en bij momenten zelfs wansmakelijk is, maar de lijn met haatspraak mag niet overschreden worden. Dit houdt ook kritiek op publieke figuren, religies, geloofsovertuigingen en politieke ideologieën in,” zegt hij in reactie aan ProPublica.

Woensdag publiceerde de Wall Street Journal een rapport waaruit blijkt dat moderatoren die werken voor sociale media slechts enkele minuten de tijd krijgen om gemelde berichten te beoordelen. Dat is mogelijk onvoldoende tijd om een correcte beslissing te nemen.

Osofsky belooft het aantal Facebookmoderatoren in 2018 uit te breiden tot 20.000.