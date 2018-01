Facebook gaat nog eens 10.000 mensen aanwerven voor strijd tegen haat en propaganda online ADN

23 januari 2018

14u52

Bron: Belga 10 Internet Facebook is van plan het personeel te verdubbelen dat zich bezighoudt met de strijd tegen haat en terroristische propaganda online. Dat heeft operationeel directeur Sheryl Sandberg vandaag gezegd in Brussel. Tegen eind dit jaar moeten er nog eens 10.000 personeelsleden bijkomen.

Sandberg wil zo aantonen dat Facebook wil samenwerken met Europa, nadat het er op de vingers werd getikt. "We hebben niet genoeg gedaan om misbruik van onze technologie te stoppen", zei ze. "We hebben veel gedaan om de positieve zaken van onze platforms te maximaliseren, maar we moeten meer doen om de negatieve zaken te minimaliseren."

Facebook heeft vandaag 10.000 mensen in dienst die zich met veiligheid bezighouden. Tegen het eind van het jaar moeten dat er 20.000 worden, voor een betere controle van illegaal materiaal dat online geplaatst wordt.