Facebook gaat nieuwe tools uitrollen om je privacy te beschermen Dubbel zoveel personeel tegen haat en propaganda

23 januari 2018

14u52

Bron: Belga 23 Internet Facebook gaat een nieuwe set tools uitrollen waarmee het de gebruiker makkelijker wil maken geïnformeerde keuzes inzake hun privacy te maken. Facebook doet dit als antwoord op nieuwe Europese privacywetten. Daarnaast plant Facebook ook het personeel te verdubbelen dat zich bezighoudt met de strijd tegen haat en terroristische propaganda online. Dat heeft operationeel directeur Sheryl Sandberg vandaag gezegd in Brussel. Tegen eind dit jaar moeten er nog eens 10.000 personeelsleden bijkomen.

"We richten wereldwijd een nieuw privacycentrum op dat de privacy-instellingen voor Facebook op één plek onderbrengt en het voor gebruikers makkelijker zal maken hun gegevens te beheren", zei Sandberg vandaag in Brussel.

Ze verklaarde dat de oprichting van zo'n 'privacycentrum' werd ingegeven door de vereisten van de General Data Protection Regulation (GDPR), een set Europese regels waardoor Europeanen meer controle moeten krijgen over hun informatie en hoe bedrijven die kunnen gebruiken.

Monsterboetes

"Onze apps richten zich al lang op het verlenen van transparantie en controle en dat biedt ons een goed fundament om alle vereisten van de GDPR tegemoet te komen en spoort ons aan te blijven investeren in producten en opvoedingstools die de privacy beschermen", aldus nog Sandberg.

Bedrijven die de GDPR overtreden, riskeren een maximumboete van 4% van hun jaarlijkse omzet of 20 miljoen euro, afhankelijk van welk bedrag hoger ligt. In het geval van Facebook, dat in 2016 een omzet draaide van 27,6 miljard dollar, zou de maximumboete 1,1 miljard dollar (895 miljoen euro) bedragen.

"We hebben niet genoeg gedaan om misbruik van onze technologie te stoppen", zei ze. "We hebben veel gedaan om de positieve zaken van onze platforms te maximaliseren, maar we moeten meer doen om de negatieve zaken te minimaliseren."

Facebook heeft vandaag 10.000 mensen in dienst die zich met veiligheid bezighouden. Tegen het eind van het jaar moeten dat er 20.000 worden, voor een betere controle van illegaal materiaal dat online geplaatst wordt.